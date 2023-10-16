Усі моделі iPhone 16 отримають однакові чіпи від TSMC

Уся лінійка смартфонів iPhone 16 отримає нові чіпи Apple A18, виконані за новим 3-нм техпроцесом TSMC. Про це повідомляє портал WCCFTech з посиланням на аналітика Джеффа Пу .

Актуальні моделі iPhone 15 Pro та 15 Pro Max оснащуються новим 3-нм чіпом Apple A17 Pro, тоді як моделі iPhone 15 та 15 Plus отримали минулорічний 4-нм чіп A16 Bionic. У наступному році всі моделі iPhone 16 будуть оновлені до другого покоління 3-нм чіпів, розроблених TSMC за технологією N3E.

Так, у номерних моделях iPhone будуть використовуватись процесори A18 Bionic, тоді як у Pro-версіях – A18 Pro. Це означає, що стандартні моделі отримають такі ж чіпи на базі N3E, але все одно поступатимуться за продуктивністю флагманським моделям.

Раніше TSMC перейшла з технології N3B на N3E через високі показники продуктивності останньої. Постачальник почав використовувати технологію N3E для масового виробництва. Перехід TSMC на технологію N3E дозволить значно збільшити продуктивність порівняно з N3B. Крім того, це покращення також сприяє підвищенню енергоефективності пристроїв.