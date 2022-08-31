На Tesla подали до суду через фантомні гальмування

Проти компанії Tesla у США подали новий позов. На цей раз за хибне спрацювання гальма з вини автопілота, так звані фантомні гальмування. Повідомлення про це з’явилося на сайті The Register.





Колективний позов було подано у Каліфорнії. У ньому стверджується, що проблема з хибними гальмуваннями є несправністю, про яку Tesla не повідомляє покупців під час продажу автомобілів. Позивачі стверджують, що інакше не купували б автомобіль або вимагали знижки.

Адвокат одного з власників Tesla Model 3 зразка 2021 Альварес Толедо заявив, що має намір вимагати від Telsa компенсацію за всі аварійні випадки, викликані фантомним гальмуванням, компенсацію зниження вартості автомобіля при перепродажі, а також вартості опції Autopilot, яка і є причиною проблеми.

Проблема фантомного гальмування стосується кількох сотень тисяч автомобілів Tesla, випущених у 2021 та 2022 роках. У лютому 2022 року держоргани США зайнялися розслідуванням проблеми на федеральному рівні.