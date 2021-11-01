Вийшов чохол на iPhone за 90 тисяч гривень: і він не з золота

Колись сам факт володіння iPhone останнього покоління повідомляв оточуючим достатньо інформації про статус його власника, але сьогодні навіть Pro Max має кожен другий. Тож бажання виділитися у людей із грошима буває не так просто реалізувати.





Втім, із чохлом для айфону, який у 2-3 рази перевищує ціну самого смартфона, зробити це досить легко. На таких люксових аксесуарах спеціалізується компанія Gray, яка за рівнем нахабства своїх цін легко може поборотися з російським брендом Caviar.

На цей раз фірма вирішила здивувати світ чохлами для iPhone 13. Лінійка аксесуарів називається Alter Ego. Чохли виконані з титану 6Al4V, який використовується в аерокосмічній ділянці, і пропонуються у кількох колірних рішеннях.

Базовий варіант для iPhone 13 Pro обійдеться 2299 $, чохол із золотим напиленням коштує 2699 $, а такий же для укрупненої версії Max на дві сотні дорожче. Флагман лінійки чохлів – колір Aurora, його вартість складає 3199 та 3399 доларів відповідно.

Також ексклюзивність забезпечить обмежений тираж аксесуарів – кожного буде випущено лише по 500 штук. Загалом, все як у Caviar, але російський бренд хоча б використовує дорогоцінні матеріали для обробки пристроїв, а Grey намагається продавати аксесуари з не найдорожчого титану за захмарною ціною.