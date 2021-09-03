Популярний iPhone 12 різко подешевшав в Україні

Вартість затребуваного на українському ринку смартфона Apple знизилася до рекордної позначки. Про це свідчать дані товарного агрегатора Hotline.ua.





До початку осені середня вартість iPhone 12 з накопичувачем на 64 гігабайти різко опустилася до 24 тисяч гривень. На старті продажів популярний девайс був доступний за 31 тисячу і навіть вище.

Ймовірно, чергове здешевлення моделі на українському ринку пов’язане зі швидким виходом смартфонів Apple нового покоління і iPhone 12 перестане бути найактуальнішим в серії.

Апарат вийшов з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм, чіпом Apple A14 Bionic, чотирма гігабайтами оперативної пам’яті, подвійною камерою з об’єктивами на 12 мегапікселів кожен. Смартфон має акумулятор ємністю 2815 міліампер-годин, стереодинаміки, Face ID, NFC, підтримку бездротової зарядки.