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Популярний iPhone 12 різко подешевшав в Україні

03.09.2021
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iPhone X
iPhone X

Вартість затребуваного на українському ринку смартфона Apple знизилася до рекордної позначки. Про це свідчать дані товарного агрегатора Hotline.ua.


До початку осені середня вартість iPhone 12 з накопичувачем на 64 гігабайти різко опустилася до 24 тисяч гривень. На старті продажів популярний девайс був доступний за 31 тисячу і навіть вище.

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Ймовірно, чергове здешевлення моделі на українському ринку пов’язане зі швидким виходом смартфонів Apple нового покоління і iPhone 12 перестане бути найактуальнішим в серії.

Апарат вийшов з 6,1-дюймовим OLED-дисплеєм, чіпом Apple A14 Bionic, чотирма гігабайтами оперативної пам’яті, подвійною камерою з об’єктивами на 12 мегапікселів кожен. Смартфон має акумулятор ємністю 2815 міліампер-годин, стереодинаміки, Face ID, NFC, підтримку бездротової зарядки.

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03.09.2021
Менше хвилини

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