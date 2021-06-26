5G інтернет почнуть роздавати безпілотники

Стратосферу вже давно планують використовувати для роздачі стільникового зв’язку і забезпечення віддалених територій якісним сигналом. Вперше технологію протестували на британському водневому безпілотнику.





Успішний проект

Компанія Stratospheric Platforms з Великобританії спільно з американськими колегами Northrop Grumman протестували нову розробку – БПЛА на водневому паливі, який здатний забезпечувати зв’язком площу в 140-150 кілометрів. Причому система вже працює з підтримкою стільникового зв’язку п’ятого покоління.

БПЛА піднімається на висоту більше 18 кілометрів і може літати в автономному режимі близько 9-10 діб. Апарат був створений за класичною схемою з V-образним хвостовим оперенням. Важить пристрій більш 3.5 тонн і має величезний розмах крил в 60 метрів. За рахунок своїх характеристик і встановленого на борту обладнання БПЛА може забезпечувати стабільним 5G зв’язком територію до 140 кілометрів.

Варто відзначити, що поки апарат тестували на землі, а повноцінний запуск планують здійснити в 2022 року.

Спочатку на БПЛА було встановлено обладнання 4G, здатне працювати з базовими станціями. Дане обладнання протестували на висоті 13 тисяч метрів в спеціальному літаку. Вже зараз можна сміливо заявити, що БПЛА легко зможе роздавати інтернет на швидкості приблизно в 70 Мбайт / с.

При цьому британський проект є далеко не єдиним у своєму роді. Сьогодні багато компаній намагаються впроваджувати подібні системи роздачі стільникового зв’язку і швидкого інтернету. При грамотному підході і правильної реалізації БПЛА зможуть забезпечити якісним зв’язком важкодоступні регіони земної кулі. Причому використання безпілотних апаратів вважається більш дешевим варіантом, ніж будівництво стаціонарних вишок.

Не перший в своєму роді

Разом з проектом від компанії Stratospheric Platforms схожу систему розробляють фахівці HAPS Mobile. Однак в даному випадку вони планують використовувати дешевші повітряні кулі, які будуть роздавати стільниковий зв’язок і інтернет на великій висоті. Також розробники провели ряд тестів з безпілотним літальним апаратом, який отримав розмах крил в 78 метрів.

БПЛА працює на електриці, яку виробляють сонячні батареї. Причому пристрій може залишатися в стратосфері практично будь-який час. Тестовий час польоту склав близько 20 годин. В цей час вдалося встановити стабільний зв’язок 4G з абонентами на землі. Апарат може перебувати в атмосфері кілька місяців без додаткового обслуговування.