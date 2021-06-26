Запущено біореактор, який виготовляє 500 кг штучного м’яса на добу

«Штучне м’ясо» з’явилося порівняно давно. Завдання сучасних вчених зробити його максимально схожим на натуральне м’ясо. В ідеалі людина не повинна відчувати смакових та інших відмінностей між цими продуктами. На цьому шляху серйозних успіхів досягла ізраїльська компанія Future Meat Technologies. А недавно її представники офіційно оголосили про запуск лінії, готової забезпечити щодобові поставки штучного м’яса для начинки 5000 бургерів.





Взагалі, м’ясо було і залишається одним з найважливіших продуктів. У доісторичні часи м’ясо видобувалося полюванням. Зараз же люди вирощують худобу на м’ясо. При цьому під ці цілі використовується не менше 80% придатних для проживання людей земель і до 30% запасів прісної води. Якщо раніше у такого підходу не було альтернатив, то зараз вони є, і все більшому числу людей зрозуміло, що методи минулого неефективні і здатні завдавати шкоди навколишній природі.

Набагато ефективніше не вирощувати тварин, а вирощувати м’ясо в біореакторах. Саме таку технологію і використовують в Future Meat Technologies. Лінія на основі біореактора здатна виробляти до 500 кілограм товарного м’яса. Поки це тільки яловичина. Однак, лінія може бути перенастроєна і на виробництво курячого, або будь-якого іншого м’яса в майбутньому. За заявою керівництва компанії, виробничий цикл в 20 разів швидше вирощування натурального м’яса. Виробництво «альтернативного» м’яса вимагає на 99% і 96% менше землі і води, відповідно. А кількість виділених парникових газів зменшується на 80%.