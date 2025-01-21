Справжнє божевілля: RTX 5090D від ASUS важить більше 3 кілограм

Блогер із Піднебесної розпакував флагманський графічний адаптер ASUS GeForce RTX 5090D ROG Astral на відео.

ASUS GeForce RTX 5090D ROG Astral, на відміну від компактної версії GeForce RTX 5090 від самої NVIDIA, по-справжньому величезна. Картка не тільки дуже велика, але й важка, важить 3,04 кілограма. І, таким чином, вона перевершує NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Edition за цим показником на 1,2 кг.

Настільки значна вага ASUS GeForce RTX 5090D ROG Astral пов’язана з тим, що у неї масивна система охолодження відразу з чотирма вентиляторами замість традиційних трьох.

У продаж ASUS GeForce RTX 5090D ROG Astral надійде 30 січня 2025 року. Ціна невідома. Але вона точно буде вищою, ніж у Founders Edition від NVIDIA, рекомендований роздрібний цінник якої становить $1999.