Samsung випустила легкий ультрабук Galaxy Book – вбивцю MacBook Air за 9500 гривень

Samsung випускає різну техніку і займає лідируючі позиції в багатьох сегментах ринку, тільки ось дійсно вдалих ноутбуків у компанії ще не було. Принаймні до недавніх пір.





Вчора корейці представила дуже цікавий ультрабук – Galaxy Book Go, а також його більш просунуту версію з підтримкою мереж п’ятого покоління – Galaxy Book Go 5G. Розрізняються моделі тільки процесорами, в іншому лептопи абсолютно ідентичні.

Пристрої позиціонуються як прямі конкуренти нового Apple MacBook Air. Справа не тільки в компактних розмірах і схожому мінімалістичному дизайні, але і в процесорах. Ультрабуки Samsung побудовані на базі чіпів Snapdragon від Qualcomm. У звичайній версії використовується Snapdragon 7C Gen 2, а в прошка – 8CX Gen 2.5, з підтримкою LTE і 5G мереж відповідно. Обидва процесора виконані по архітектурі ARM, як і купертинівська Apple Silicon M1, яка стала основою MacBook 2021.

Обидві новинки оснащені 14-дюймовими IPS-дисплеями з роздільною здатністю 1920 × 1080 пікселів. Ємність оперативної пам’яті типу LPPDR4X може становити 6 або 8 ГБ, флеш-пам’яті теж два варіанти: 64 або 128 ГБ. Скромні показники, але сховище можна розширити за допомогою карток microSD, а вони зараз випускаються ємністю аж до 1 ТБ.

Моделі працюють під управлінням Windows 10 Home / Pro і комплектуються стереодинаміками Dolby-Atmos потужністю 1.5 Вт у кожного. За автономність відповідає батарея ємністю 42,3 Вт * г, якої, за словами виробника, вистачає на 18 годин роботи далеко від розетки.

У кожного ноутбука є HD-камера для відеодзвінків, дводіапазонний Wi-Fi модуль, Bluetooth 5.1, один порт USB 2.0 і два роз’єми Type-C, а також класичний 3.5-міліметровий мініджек для підключення навушників. Розміри ноутбуків дуже компактні – 32.3 × 22.4 × 1.4 см, вага – 1.38 кг (для порівняння, MacBookr Air важить 1.29 кг).

У продаж Galaxy Book Go надійдуть 10 червня. Ціна базової конфігурації з Wi-Fi і 4/64 ГБ пам’яті – 349 $, що по актуальному курсу становить приблизно 9 500 гривень. Решта версій з’являться в продажу пізніше, їх вартість стане відома восени.

При такому співвідношенні ціни і характеристик новинки виглядає дійсно цікаво. Звичайно, багатьох програмних фішок MacBook Air тут не буде, але хто відмовиться отримати стильний і автономний ультрабук від Samsung за 350 баксів? Чекаємо в Україні!

