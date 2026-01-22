Android, Linux і Windows в одній кишені: представлено унікальний смартфон

Компанія Nex Computer анонсувала NexPhone — смартфон, який позиціонується як повноцінна заміна персональному комп’ютеру. Головна фішка пристрою — підтримка трьох операційних систем одночасно: Android 16, Linux (Debian) та Windows 11.

Як це працює Смартфон використовує систему мультизавантаження:

Android 16: Основна система для повсякденного використання.

Основна система для повсякденного використання. Linux: Запускається як окреме робоче середовище.

Запускається як окреме робоче середовище. Windows 11: Встановлюється на другий розділ накопичувача і потребує перезавантаження пристрою. У мобільному режимі Windows має спеціальний лончер у стилі Windows Phone, а при підключенні до монітора перетворюється на повноцінний десктоп.

Характеристики та компроміси З технічного погляду NexPhone — це гаджет середнього класу, але у дуже масивному корпусі (товщина 13,1 мм, вага 256 г).

Екран: 6,58″ FHD+, 120 Гц.

6,58″ FHD+, 120 Гц. Пам’ять: 12 ГБ ОЗП та 256 ГБ сховища (можна розширити).

12 ГБ ОЗП та 256 ГБ сховища (можна розширити). Камера: 64 Мп (Sony IMX787).

64 Мп (Sony IMX787). Батарея: 5000 мАг.

Головним «вузьким місцем» може стати процесор. Смартфон працює на чіпі Qualcomm QCM6490. Це надійне рішення для корпоративних IoT-пристроїв (гарантована підтримка до 2036 року), але фактично це модифікація старого Snapdragon 780G зразка 2021 року. Його продуктивності може бути замало для комфортної роботи повноцінної Windows 11.

Ціна і доступність Повна вартість NexPhone складе $549. Старт продажів заплановано на третій квартал 2026 року.