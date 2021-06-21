Складено перелік кращих смартфонів в Україні з цінником до 100 доларів

Практика показує, що навіть недорогий смартфон може бути хорошим і задовольняти основні потреби користувача.





Наочним прикладом можуть бути наступні 5 моделей смартфонів, які, незважаючи на свій скромний цінник до 100 доларів, порадують вас справною роботою і гарною функціональною складовою.

ZTE Blade L8

Цей апарат радує вже починаючи з добротної корпусної збірки, яка навіть виглядає солідно. Звичайно, в його основі використаний аж ніяк не найпродуктивніший чіпсет Spreadtrum SC7731E з гігабайтною оперативкою, але разом з тим, вистачить і його, особливо якщо не намагатися вантажити важкі ігри.



Серед незаперечних переваг – великий яскравий дисплей на 4,95 дюйма з матрицею 1080 х 540 пікселів, робота під управлінням Android Go і подвійний слот для SIM-карт.



Itel Vision 1 PRO

А це повноцінний камерофон, який отримав відразу 3 датчика в основному модулі з автофокусуванням і максимальною роздільною здатністю на 8 Мп. Подбали розробники і про фронтальний модуль, вмонтувавши в каплеподібний виріз 5-мегапіксельну селфі-камеру, нехай і без спалаху з фокусом. Ще більше радує величезний безрамковий IPS-дисплей з 6,52-дюймовою діагоналлю і високою деталізацією картинки.

Апаратна основа не найпотужніша і представлена ​​у вигляді 4-ядерного чіпа Unisoc SC9832E з 1,4-гігагерцовою частотою, але зате батарея отримала ємність 4000 мАг, що робить гаджет по-справжньому високоавтономним.

HONOR 7A

Зокрема, у цього бюджетника є й інші переваги, а саме, великий HD + дисплей з тонкими бічними рамками і діагоналлю 5,45 дюйма (1440 х 720 пікселів), досить об’ємне сховище на 16 ГБ з можливістю розширення за рахунок microSD, і непогані камери – подвійна основна на 13 і 2 Мп і одинична фронталка на 8 Мп. Порадує і батарея пристрою, ємність якої становить 3200 мАг.



Samsung Galaxy A01 Core

Samsung є Samsung, навіть найбільш бюджетний. Наприклад, у цього гаджета переваг більш ніж достатньо, починаючи з яскравого 5,3-дюймового дисплея, що підтримує широкоформатний режим HD +, і закінчуючи ємним акумулятором на 3000 мАг.



Камери поодинокі, але їх роздільна здатність на 8 і 5 Мп для основного і фронтального модуля, відповідно, дозволяють робити цілком стерпні знімки. Ну і, звичайно ж, свою лепту вносить встановлена ​​операційка Android Go, а також процесор виробника, незважаючи на те, що обсяг ОЗП не перевищує 1 ГБ.



Realme C11

Особливу нішу на ринку займає і цей апарат від дочірньої компанії BBK Electronics. Чого тільки вартий величезний екран смартфона, корисна площа якого за рахунок тонких рамок займає 88,7% від усієї верхньої панелі.



Сюди ж можна віднести ємну батарею на 5000 мАг, якої вистачить більше ніж на два дні експлуатації в помірному режимі, а також цілком пристойні камери – основна на 13 і 2 Мп і фронталка, що підтримує ШІ-алгоритми та вбудована в мініатюрну крапельку верхньої рамки.

Тут є навіть просунутий режим нічної зйомки Super Nightscape, що дозволяє робити непогані знімки в непроглядній пітьмі. Ну і «вишенькою на торті» став процесор Helio G35, який запросто потягне геймінг середньої важкості.

