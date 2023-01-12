В «Дія» відкрили запис безкоштовну заміну старих ламп: як взяти участь

У додатку «Дія» з’явилася послуга, з допомогою якої українці зможуть записатися на обмін старих ламп на нові світлодіодні. Про чергове оновлення державного застосунку повідомили у Telegram-каналі «Дія». Нова послуга була створена для реалізації урядової програми, націленої на зменшення витрат електроенергії в Україні.

Запуск нового сервісу у тестовому режимі заплановано на 16 січня. На цьому етапі скористатися програмою обміну ламп зможуть лише громадяни, які погодилися взяти участь у її тестуванні.

Подати заявку та стати одним із перших українців, що безкоштовно отримають нові LED-лампи, можуть усі громадяни віком від 18 років. На пробному етапі послуга буде доступна лише у чотирьх містах України – Вінниці, Одесі, Львові та Черкасах.

Обмінювати старі лампи розжарювання на сучасні енергозберігаючі будуть у відділеннях «Укрпошти». Власне з допомогою нової послуги у додатку «Дія» українці зможуть обрати найзручнішу для них точку обміну та записатися на певний день і час. Кожен громадянин зможе обміняти не більше 5 ламп.

У своєму повідомленні розробники сервісу держпослуг закликали українців записуватися на участь у бета-тестуванні програми. Адже перехід на енергозберігаючі LED-лампи дозволить до 10% зменшити навантаження на енергосистему країни у пікові години.

І справді, світлодіодні лампи споживають майже у 15 разів менше електроенергії , ніж лампи розжарювання старого зразка, якими досі користується більшість українців. Експерти підрахували, що в разі заміни 50 млн ламп українці можуть економити приблизно таку ж кількість енергоресурсу, яку виробляє одна атомна електростанція. Таким чином енергетична ситуація в країні покращиться, що дозволить зменшити частоту та тривалість відключень світла.

Нагадаємо, LED-лампи для реалізації урядового проекту Україні надають зовнішньоекономічні партнери. Зокрема 30 млн ламп погодилася передати Єврокомісія, і ще 5 млн – уряд Франції.