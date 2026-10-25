Ракету масою понад 50 тонн запустили з-під води: її швидкість сягає 20 Махів

Франція випробувала стратегічну ракету M51.3, здатну нести ядерні боєголовки. Її запустили з атомного підводного човна, а швидкість бойових блоків сягає 20 Махів.

Французькі військові завершили важливий етап модернізації свого стратегічного озброєння. 6 жовтня 2026 року біля західного узбережжя країни відбувся перший запуск новітньої балістичної ракети M51.3 з атомного підводного човна Le Vigilant. Випробування проводили без ядерного заряду, а саму ракету спрямували до визначеного району північної частини Атлантичного океану.

Головною метою стало підтвердження готовності модернізованого ракетоносця до використання нового озброєння. Франція розглядає M51.3 як один із ключових елементів своєї системи ядерного стримування, а розвиток подібних ракет залишається важливою частиною оборонної стратегії країни.

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Спочатку ракету випробували на суші, тепер — під водою

Перший повноцінний випробувальний запуск M51.3 відбувся ще в листопаді 2023 року з наземного полігону Біскарросс. Тоді військові перевірили роботу двигунів, систем керування та інших компонентів ракети, проте найскладніший етап — старт із зануреного підводного човна — залишався невипробуваним.

Цього разу запуск здійснили з атомного ракетоносця Le Vigilant, який попередньо пройшов масштабний ремонт і модернізацію. Фахівці Генеральної дирекції озброєнь Франції контролювали весь процес, починаючи з виходу ракети з пускової установки та проходження товщі води й закінчуючи запуском двигунів і подальшим польотом.

Особливість такого випробування полягає в тому, що перевіряється не лише сама ракета, а й взаємодія всіх систем підводного човна. Боєприпас масою понад 50 тонн повинен безпечно залишити занурене судно, вийти над поверхнею води та розпочати політ за заданою траєкторією. Успішне виконання цієї послідовності підтверджує працездатність комплексу в умовах, наближених до реального застосування.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant.



Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire.



Félicitations à tous les acteurs de cette réussite… pic.twitter.com/bElCe99hMd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

Ракета M51.3 підіймається на висоту понад 2000 кілометрів

M51 належить до триступеневих твердопаливних балістичних ракет морського базування. Її довжина становить приблизно 12 метрів, а стартова маса перевищує 50 тонн. Кожен французький атомний підводний човен класу Le Triomphant може нести до 16 таких ракет.

За інформацією виробника ArianeGroup, ракети сімейства M51 під час польоту здатні досягати висоти понад 2000 кілометрів. Для порівняння, умовна межа між атмосферою Землі та космосом, відома як лінія Кармана, проходить на висоті близько 100 кілометрів. Таким чином, значна частина траєкторії польоту проходить далеко за межами земної атмосфери.

Після завершення космічної ділянки бойові блоки повертаються в атмосферу зі швидкістю близько 20 Махів. Подібні показники характерні для міжконтинентальних балістичних ракет, однак саме поєднання високої швидкості, складної траєкторії та кількох бойових блоків робить їх надзвичайно складними цілями для протиракетної оборони.

Порівняно з попередніми модифікаціями M51.3 отримала вдосконалені характеристики дальності, точності та подолання протиракетного захисту. Ракета розрахована на використання нових ядерних боєголовок і підтримує розміщення кількох бойових блоків із незалежним наведенням, що дозволяє спрямовувати їх на різні цілі.

Точну дальність польоту нової модифікації французькі військові не розкривають. За неофіційними оцінками, вона може перевищувати 9500 кілометрів, тоді як для попередніх версій M51 наводилися показники близько 9000 кілометрів. Водночас ці цифри не мають офіційного підтвердження.

M51.3 щойно надійшла на озброєння, а Франція вже готує наступника

Нову версію ракети офіційно ввели в експлуатацію 24 жовтня 2025 року. Французькі ВМС мають чотири стратегічні атомні підводні човни класу Le Triomphant, що дозволяє підтримувати постійне бойове патрулювання щонайменше однієї такої одиниці. Саме приховане перебування ракетоносців в океані вважається одним із головних чинників ефективності морської складової ядерного стримування.

Водночас модернізація французького ракетного озброєння не завершується на M51.3. Компанія ArianeGroup уже отримала контракт на розробку наступної модифікації M51.4, яка має забезпечити подальший розвиток стратегічних можливостей країни. Технічні подробиці проєкту залишаються засекреченими, проте очікується вдосконалення дальності, точності та здатності долати сучасні системи протиракетної оборони.

Жовтневе випробування стало важливим підтвердженням готовності французького підводного флоту використовувати найновіше стратегічне озброєння. На відміну від запуску з наземного полігону, цього разу військові перевірили повний цикл застосування ракети із зануреного ракетоносця, що має особливе значення для підтримання боєздатності ядерних сил Франції.