Ракету массой более 50 тонн запустили из-под воды: её скорость достигает 20 Махов

Франция провела испытания стратегической ракеты M51.3, способной нести ядерные боеголовки. Её запустили с атомной подводной лодки, а скорость боевых блоков достигает 20 Махов.

Французские военные завершили важный этап модернизации своего стратегического вооружения. 6 октября 2026 года у западного побережья страны состоялся первый запуск новейшей баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки Le Vigilant. Испытания проводились без ядерного заряда, а сама ракета была направлена в заданный район северной части Атлантического океана.

Главной целью стало подтверждение готовности модернизированного ракетоносца к применению нового вооружения. Франция рассматривает M51.3 как один из ключевых элементов своей системы ядерного сдерживания, а разработка подобных ракет остается важной частью оборонной стратегии страны.

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Сначала ракету испытали на суше, теперь — под водой

Первый полноценный испытательный запуск M51.3 состоялся ещё в ноябре 2023 года с наземного полигона Бискарросс. Тогда военные проверили работу двигателей, систем управления и других компонентов ракеты, однако самый сложный этап — запуск с погруженной подводной лодки — оставался неиспытанным.

На этот раз запуск был осуществлён с атомного ракетоносца «Le Vigilant», который предварительно прошел масштабный ремонт и модернизацию. Специалисты Генеральной дирекции вооружений Франции контролировали весь процесс, начиная с выхода ракеты из пусковой установки и прохождения толщи воды и заканчивая запуском двигателей и последующим полётом.

Особенность такого испытания заключается в том, что проверяется не только сама ракета, но и взаимодействие всех систем подводной лодки. Боеприпас массой более 50 тонн должен безопасно покинуть погруженное судно, подняться над поверхностью воды и начать полет по заданной траектории. Успешное выполнение этой последовательности подтверждает работоспособность комплекса в условиях, приближенных к реальному применению.

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant.



Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire.



Félicitations à tous les acteurs de cette réussite… pic.twitter.com/bElCe99hMd — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

Ракета M51.3 поднимается на высоту более 2000 километров

M51 относится к трехступенчатым твердотопливным баллистическим ракетам морского базирования. Её длина составляет примерно 12 метров, а стартовая масса превышает 50 тонн. Каждая французская атомная подводная лодка класса Le Triomphant может нести до 16 таких ракет.

По данным производителя ArianeGroup, ракеты семейства M51 во время полёта способны достигать высоты более 2000 километров. Для сравнения: условная граница между атмосферой Земли и космосом, известная как линия Кармана, проходит на высоте около 100 километров. Таким образом, значительная часть траектории полёта проходит далеко за пределами земной атмосферы.

По завершении космического этапа боевые блоки возвращаются в атмосферу со скоростью около 20 Махов. Подобные показатели характерны для межконтинентальных баллистических ракет, однако именно сочетание высокой скорости, сложной траектории и нескольких боевых блоков делает их чрезвычайно сложными целями для противоракетной обороны.

По сравнению с предыдущими модификациями M51.3 получила улучшенные характеристики дальности, точности и преодоления противоракетной защиты. Ракета рассчитана на использование новых ядерных боеголовок и поддерживает размещение нескольких боевых блоков с независимым наведением, что позволяет нацеливать их на различные цели.

Точную дальность полета новой модификации французские военные не раскрывают. По неофициальным оценкам, она может превышать 9500 километров, тогда как для предыдущих версий M51 приводились показатели около 9000 километров. В то же время эти цифры не имеют официального подтверждения.

M51.3 только что поступила на вооружение, а Франция уже готовит ей преемника

Новую версию ракеты официально ввели в эксплуатацию 24 октября 2025 года. Французские ВМС располагают четырьмя стратегическими атомными подводными лодками класса Le Triomphant, что позволяет поддерживать постоянное боевое патрулирование как минимум одной такой единицы. Именно скрытое нахождение ракетоносцев в океане считается одним из главных факторов эффективности морской составляющей ядерного сдерживания.

В то же время модернизация французского ракетного вооружения не ограничивается моделью M51.3. Компания ArianeGroup уже получила контракт на разработку следующей модификации M51.4, которая должна обеспечить дальнейшее развитие стратегических возможностей страны. Технические детали проекта остаются засекреченными, однако ожидается улучшение дальности, точности и способности преодолевать современные системы противоракетной обороны.

Октябрьские испытания стали важным подтверждением готовности французского подводного флота к применению новейшего стратегического вооружения. В отличие от запуска с наземного полигона, на этот раз военные проверили полный цикл применения ракеты с погруженного ракетоносца, что имеет особое значение для поддержания боеспособности ядерных сил Франции.