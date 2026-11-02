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AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны октября 2026 года: лидером стал HONOR WIN2

Перші три місця посіли смартфони зі Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а різниця між двома лідерами становила лише 1493 бали — менш ніж 0,1%.

Автор:
Андрей Оробец
HONOR WIN2

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг самых производительных Android-смартфонов за октябрь 2026 года. Первое место занял игровой флагман HONOR WIN2, который опередил ближайшего конкурента менее чем на 1500 баллов.

По результатам тестирования AnTuTu V12 самым мощным Android-смартфоном стал HONOR WIN2 с процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Его средний результат составил 4 958 339 баллов. Одной из особенностей модели является система активного охлаждения с двумя вентиляторами, которая помогает поддерживать производительность во время длительных игровых нагрузок.

Второе место занял REDMAGIC 12 Pro+ с аналогичным процессором и результатом 4 956 846 баллов. Разница между двумя лидерами составила всего 1 493 балла, или примерно 0,03 %. Для отвода тепла REDMAGIC использует вентилятор и жидкостную систему охлаждения с двумя замкнутыми контурами.

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Тройку самых производительных смартфонов замкнул iQOO 16, набравший 4 865 546 баллов. Он также оснащён Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, но использует пассивное охлаждение с испарительной камерой, без встроенных вентиляторов.

Топ-10 самых мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu

МестоСмартфонБаллы
1HONOR WIN24 958 339
2REDMAGIC 12 Pro+4 956 846
3iQOO 164 865 546
4Xiaomi 18 Fold4 737 201
5OnePlus 164 721 800
6HONOR Magic9 Pro Max4 544 330
7vivo X500 Pro Max4 354 880
8OPPO Find X10 Pro Max4 335 762
9HONOR WIN RT24 286 132
10iQOO 15 Ultra4 274 239

Интересно, что восемь из десяти смартфонов рейтинга работают на процессорах нового поколения. Среди них преобладают устройства с Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, но в список также вошли модели с фирменными чипами Xiaomi XRING O3 и MediaTek Dimensity 9600 Pro.

В то же время HONOR WIN RT2 и iQOO 15 Ultra с прошлогодним Snapdragon 8 Elite Gen 5 сохранили свои места в десятке. Это свидетельствует о том, что предыдущее поколение флагманских процессоров по-прежнему способно конкурировать с новинками.

Рейтинг составлен на основе средних результатов тестов, проведенных в Китае с 1 по 31 октября 2026 года. Показатели отражают синтетическую производительность устройств и не обязательно означают такую же разницу в скорости при повседневном использовании.

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