AnTuTu назвала самые мощные Android-смартфоны октября 2026 года: лидером стал HONOR WIN2

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали обновленный рейтинг самых производительных Android-смартфонов за октябрь 2026 года. Первое место занял игровой флагман HONOR WIN2, который опередил ближайшего конкурента менее чем на 1500 баллов.

По результатам тестирования AnTuTu V12 самым мощным Android-смартфоном стал HONOR WIN2 с процессором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Его средний результат составил 4 958 339 баллов. Одной из особенностей модели является система активного охлаждения с двумя вентиляторами, которая помогает поддерживать производительность во время длительных игровых нагрузок.

Второе место занял REDMAGIC 12 Pro+ с аналогичным процессором и результатом 4 956 846 баллов. Разница между двумя лидерами составила всего 1 493 балла, или примерно 0,03 %. Для отвода тепла REDMAGIC использует вентилятор и жидкостную систему охлаждения с двумя замкнутыми контурами.

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Тройку самых производительных смартфонов замкнул iQOO 16, набравший 4 865 546 баллов. Он также оснащён Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, но использует пассивное охлаждение с испарительной камерой, без встроенных вентиляторов.

Топ-10 самых мощных Android-смартфонов по версии AnTuTu

Место Смартфон Баллы 1 HONOR WIN2 4 958 339 2 REDMAGIC 12 Pro+ 4 956 846 3 iQOO 16 4 865 546 4 Xiaomi 18 Fold 4 737 201 5 OnePlus 16 4 721 800 6 HONOR Magic9 Pro Max 4 544 330 7 vivo X500 Pro Max 4 354 880 8 OPPO Find X10 Pro Max 4 335 762 9 HONOR WIN RT2 4 286 132 10 iQOO 15 Ultra 4 274 239

Интересно, что восемь из десяти смартфонов рейтинга работают на процессорах нового поколения. Среди них преобладают устройства с Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, но в список также вошли модели с фирменными чипами Xiaomi XRING O3 и MediaTek Dimensity 9600 Pro.

В то же время HONOR WIN RT2 и iQOO 15 Ultra с прошлогодним Snapdragon 8 Elite Gen 5 сохранили свои места в десятке. Это свидетельствует о том, что предыдущее поколение флагманских процессоров по-прежнему способно конкурировать с новинками.

Рейтинг составлен на основе средних результатов тестов, проведенных в Китае с 1 по 31 октября 2026 года. Показатели отражают синтетическую производительность устройств и не обязательно означают такую же разницу в скорости при повседневном использовании.