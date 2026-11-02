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AnTuTu назвала найпотужніші Android-смартфони жовтня 2026 року: лідером став HONOR WIN2

Перші три місця посіли смартфони зі Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, а різниця між двома лідерами становила лише 1493 бали — менш ніж 0,1%.

Автор:
Андрій Оробець
HONOR WIN2

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu опублікували оновлений рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів за жовтень 2026 року. Перше місце посів ігровий флагман HONOR WIN2, який випередив найближчого конкурента менш ніж на 1500 балів.

За результатами тестування AnTuTu V12, найпотужнішим Android-смартфоном став HONOR WIN2 із процесором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Його середній результат становив 4 958 339 балів. Однією з особливостей моделі є система активного охолодження з двома вентиляторами, яка допомагає підтримувати продуктивність під час тривалих ігрових навантажень.

Друге місце посів REDMAGIC 12 Pro+ з аналогічним процесором і результатом 4 956 846 балів. Різниця між двома лідерами становила лише 1493 бали, або приблизно 0,03%. Для відведення тепла REDMAGIC використовує вентилятор та рідинну систему охолодження з двома замкненими контурами.

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Трійку найпродуктивніших смартфонів замкнув iQOO 16, який набрав 4 865 546 балів. Він також оснащений Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, але використовує пасивне охолодження з випарною камерою, без вбудованих вентиляторів.

Топ-10 найпотужніших Android-смартфонів за версією AnTuTu

МісцеСмартфонБали
1HONOR WIN24 958 339
2REDMAGIC 12 Pro+4 956 846
3iQOO 164 865 546
4Xiaomi 18 Fold4 737 201
5OnePlus 164 721 800
6HONOR Magic9 Pro Max4 544 330
7vivo X500 Pro Max4 354 880
8OPPO Find X10 Pro Max4 335 762
9HONOR WIN RT24 286 132
10iQOO 15 Ultra4 274 239

Цікаво, що вісім із десяти смартфонів рейтингу працюють на процесорах нового покоління. Серед них переважають пристрої зі Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, але до списку також потрапили моделі з фірмовим Xiaomi XRING O3 та MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Водночас HONOR WIN RT2 та iQOO 15 Ultra з торішнім Snapdragon 8 Elite Gen 5 зберегли місця в десятці. Це свідчить, що попереднє покоління флагманських процесорів усе ще здатне конкурувати з новинками.

Рейтинг сформований за середніми результатами тестів, проведених у Китаї з 1 до 31 жовтня 2026 року. Показники відображають синтетичну продуктивність пристроїв і не обов’язково означають таку саму різницю у швидкості під час повсякденного використання.

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