AnTuTu назвала найпотужніші Android-смартфони жовтня 2026 року: лідером став HONOR WIN2

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu опублікували оновлений рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів за жовтень 2026 року. Перше місце посів ігровий флагман HONOR WIN2, який випередив найближчого конкурента менш ніж на 1500 балів.
За результатами тестування AnTuTu V12, найпотужнішим Android-смартфоном став HONOR WIN2 із процесором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Його середній результат становив 4 958 339 балів. Однією з особливостей моделі є система активного охолодження з двома вентиляторами, яка допомагає підтримувати продуктивність під час тривалих ігрових навантажень.
Друге місце посів REDMAGIC 12 Pro+ з аналогічним процесором і результатом 4 956 846 балів. Різниця між двома лідерами становила лише 1493 бали, або приблизно 0,03%. Для відведення тепла REDMAGIC використовує вентилятор та рідинну систему охолодження з двома замкненими контурами.Додайте GSMinfo до джерел у Google News Щоб бачити наші публікації у своїй стрічці новин
Трійку найпродуктивніших смартфонів замкнув iQOO 16, який набрав 4 865 546 балів. Він також оснащений Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, але використовує пасивне охолодження з випарною камерою, без вбудованих вентиляторів.
Топ-10 найпотужніших Android-смартфонів за версією AnTuTu
|Місце
|Смартфон
|Бали
|1
|HONOR WIN2
|4 958 339
|2
|REDMAGIC 12 Pro+
|4 956 846
|3
|iQOO 16
|4 865 546
|4
|Xiaomi 18 Fold
|4 737 201
|5
|OnePlus 16
|4 721 800
|6
|HONOR Magic9 Pro Max
|4 544 330
|7
|vivo X500 Pro Max
|4 354 880
|8
|OPPO Find X10 Pro Max
|4 335 762
|9
|HONOR WIN RT2
|4 286 132
|10
|iQOO 15 Ultra
|4 274 239
Цікаво, що вісім із десяти смартфонів рейтингу працюють на процесорах нового покоління. Серед них переважають пристрої зі Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, але до списку також потрапили моделі з фірмовим Xiaomi XRING O3 та MediaTek Dimensity 9600 Pro.
Водночас HONOR WIN RT2 та iQOO 15 Ultra з торішнім Snapdragon 8 Elite Gen 5 зберегли місця в десятці. Це свідчить, що попереднє покоління флагманських процесорів усе ще здатне конкурувати з новинками.
Рейтинг сформований за середніми результатами тестів, проведених у Китаї з 1 до 31 жовтня 2026 року. Показники відображають синтетичну продуктивність пристроїв і не обов’язково означають таку саму різницю у швидкості під час повсякденного використання.