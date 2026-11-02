AnTuTu назвала найпотужніші Android-смартфони жовтня 2026 року: лідером став HONOR WIN2

Розробники популярного бенчмарка AnTuTu опублікували оновлений рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів за жовтень 2026 року. Перше місце посів ігровий флагман HONOR WIN2, який випередив найближчого конкурента менш ніж на 1500 балів.

За результатами тестування AnTuTu V12, найпотужнішим Android-смартфоном став HONOR WIN2 із процесором Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Його середній результат становив 4 958 339 балів. Однією з особливостей моделі є система активного охолодження з двома вентиляторами, яка допомагає підтримувати продуктивність під час тривалих ігрових навантажень.

Друге місце посів REDMAGIC 12 Pro+ з аналогічним процесором і результатом 4 956 846 балів. Різниця між двома лідерами становила лише 1493 бали, або приблизно 0,03%. Для відведення тепла REDMAGIC використовує вентилятор та рідинну систему охолодження з двома замкненими контурами.

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Трійку найпродуктивніших смартфонів замкнув iQOO 16, який набрав 4 865 546 балів. Він також оснащений Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, але використовує пасивне охолодження з випарною камерою, без вбудованих вентиляторів.

Топ-10 найпотужніших Android-смартфонів за версією AnTuTu

Місце Смартфон Бали 1 HONOR WIN2 4 958 339 2 REDMAGIC 12 Pro+ 4 956 846 3 iQOO 16 4 865 546 4 Xiaomi 18 Fold 4 737 201 5 OnePlus 16 4 721 800 6 HONOR Magic9 Pro Max 4 544 330 7 vivo X500 Pro Max 4 354 880 8 OPPO Find X10 Pro Max 4 335 762 9 HONOR WIN RT2 4 286 132 10 iQOO 15 Ultra 4 274 239

Цікаво, що вісім із десяти смартфонів рейтингу працюють на процесорах нового покоління. Серед них переважають пристрої зі Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, але до списку також потрапили моделі з фірмовим Xiaomi XRING O3 та MediaTek Dimensity 9600 Pro.

Водночас HONOR WIN RT2 та iQOO 15 Ultra з торішнім Snapdragon 8 Elite Gen 5 зберегли місця в десятці. Це свідчить, що попереднє покоління флагманських процесорів усе ще здатне конкурувати з новинками.

Рейтинг сформований за середніми результатами тестів, проведених у Китаї з 1 до 31 жовтня 2026 року. Показники відображають синтетичну продуктивність пристроїв і не обов’язково означають таку саму різницю у швидкості під час повсякденного використання.