Xiaomi випустила велотренажер із вбудованим генератором електрики

Світло, камера, педалі! Xiaomi, техногігант з Китаю, випустив велотренажер, який є чимось набагато більшим, ніж просто “фабрика поту”. Він заряджає ваші гаджети старою доброю силою педалей. Так, ви не помилилися!

Зустрічайте Xiaomi Mijia Spinning Bike, найновішу новинку на ринку. З легкою вагою менше 40 кг і компактною площею всього 0,45 квадратних метрів, це маленьке диво легко знайде свій дім навіть на вашому балконі або, скажімо, в гардеробній кімнаті. І що найцікавіше: його не потрібно вмикати в розетку.

А тепер найцікавіше: просто “катаючись” на цьому велосипеді, ви можете бездротово заряджати свій телефон або планшет до 20 Вт чистою, екологічною енергією, що генерується з поту. Але не хвилюйтеся, якщо ви не відчуваєте себе олімпійським велогонщиком, ви все одно можете підзарядити свій пристрій за допомогою кабелю USB-C. Ми вас не засуджуємо!

Xiaomi Mijia Spinning Bike пропонує “шведський стіл” з 32 режимів тренувань, яких вистачить, щоб розважити навіть найпримхливішого фаната фітнесу. А якщо вам потрібна професійна допомога, ви можете скористатися спеціальними програмами в додатку Mijia, розробленими професіоналами, які знаються на присіданнях.

Ми знаємо, про що ви думаєте: “Заткнися і забирай мої гроші!” Що ж, ви можете придбати це електричне диво на краудфандинговій платформі всього за 1 799 юанів, або 10 000 гривень. Крутіть педалі на шляху до перемоги, друзі!