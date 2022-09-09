Названа головна відмінність iPhone 14 від попередника

Редакторам порталу MacRumors завдяки даним із середовища обробки Xcode 14 beta стало відомо , що всі моделі лінійки iPhone 14 отримали по 6 ГБ оперативної пам’яті.





Таким чином, iPhone 14, 14 Plus, iPhone 14 Pro та 14 Pro Max оснащені 6 ГБ оперативної пам’яті кожен. При цьому торішні моделі iPhone 13 та 13 mini мали 4 ГБ оперативної пам’яті, тоді як 6 ГБ оснащувалися лише флагманські 13 Pro та 13 Pro Max. При цьому дані аналітика Мінґ-Чі Куо, згідно з якими iPhone 14 Pro отримає новий тип пам’яті LPDDR5, поки не вдалося підтвердити чи спростувати.

З огляду на те, що iPhone 14 оснащений чіпом A15 Bionic, який також зустрічався в лінійці iPhone 13, збільшений обсяг ОЗУ став однією з ключових відмінностей новинки від попередника.

Презентація iPhone 14 відбулася увечері 7 вересня. iPhone 14 Plus надійде у продаж 7 жовтня, тоді як інші моделі лінійки – 16 вересня.