Ответ США на китайский J-36: истребитель F-47 должен подняться в воздух в 2028 году

Программа по созданию американского истребителя шестого поколения перешла в практическую фазу: Boeing строит прототипы F-47, а первый полет самолета ожидается в 2028 году. Об этом сообщили представители Военно-воздушных сил США — генерал Дейл Уайт заверил, что F-47 «взлетит ещё при нынешней администрации».

Не просто самолет, а узел сети

F-47 — центральный элемент программы NGAD (Next Generation Air Dominance), призванной заменить F-22 Raptor, находящийся на вооружении с 2005 года. Концептуально это уже не классический истребитель, а воздушный командный пункт: машина будет управлять группами беспилотных ведомых самолетов CCA (Collaborative Combat Aircraft), обмениваться данными со спутниками и датчиками, а также использовать ИИ-ассистирование пилота.

По оценкам аналитиков, ставка сделана на увеличение дальности и продолжительности полета — критически важные параметры для тихоокеанского театра военных действий с его огромными расстояниями. Конкретные характеристики — скорость, боевой радиус, состав вооружения и даже количество двигателей — остаются засекреченными. Контракт на разработку Boeing получила в марте 2025 года, обойдя Lockheed Martin, и для компании, которая десятилетиями не выигрывала программы по созданию истребителей, это шанс вернуться в элитный клуб.

Гонка с Пекином

Дата первого полета в 2028 году невольно подчеркивает разрыв в темпах развития по сравнению с главным конкурентом: китайский аналог, известный как J-36, летает с декабря 2024 года, и недавно споттеры зафиксировали уже пятый его прототип. Впрочем, сравнивать программы напрямую сложно: США традиционно раскрывают меньше, чем показывают, а Китай — наоборот, демонстрирует больше, чем подтверждает. Реальное состояние обеих машин — их двигателей, датчиков и программного обеспечения — остаётся за завесой секретности по обе стороны Тихого океана.

Напомним, ранее мы писали о пятом прототипе китайского J-36: бесхвостый трёхдвигательный самолёт, по оценкам аналитиков, создаётся для дальних рейдов против танкеров и самолётов ДРЛВ — «нервной системы» американской авиации в регионе.