НАТО побудує військовий об’єкт за 100 кілометрів від кордону України

НАТО планує побудувати у Польщі за 100 кілометрів від кордону з Україною ремонтну базу для української військової техніки. Про це пише канадське видання The Globe and Mail.

Новий військовий об’єкт буде розташований недалеко від міста Жешув.

Будівництвом займуться Канада , США та Великобританія . Канадський чиновник розповів, що контингенту на базі не буде.

Раніше мер Жешува Конрад Фійолек розповів, що на новій базі НАТО в місті будуть розміщені контингенти Канади, Великобританії та США.