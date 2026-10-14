Злітає без аеродрому і пролітає 5000 км. Європа випробувала свій дрон Valkyrie

Перегони за майбутнє військової авіації тривають, і цього разу про це нагадав безпілотний «вірний ведений» U740 Valkyrie. 12 жовтня Airbus та американська компанія Kratos повідомили про його перший політ у Європі. Проте сам політ лише початок значно цікавішої історії.

Апарат стартував з випробувального майданчика на півночі Європи за допомогою ракетного прискорювача, без класичної злітної смуги. Він виконав маневри на різних висотах і розігнався до 0,8 Маха, а під час польоту отримував оновлення параметрів місії. Наскільки широко при цьому використовували автономність, компанії не уточнили.

Що це за апарат

U740 не є зовсім новою розробкою. Його побудовано на основі американського XQ-58 Valkyrie від Kratos, який раніше випробовували разом із F-35. Тепер Airbus хоче довести європейську версію до бойової готовності вже у 2029 році й передбачає її спільну роботу, зокрема, з винищувачами Eurofighter.

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Довжина апарата становить 9,1 м, розмах крил 8,2 м, а максимальна злітна маса близько трьох тонн. Він може працювати на висоті до 13,7 км, має дальність понад 5000 км, внутрішній відсік для озброєння та додаткові точки підвіски під крилами.

Злітна смуга не обов’язкова

Найважливіше в цій конструкції, можливо, не цифри, а спосіб злету. Valkyrie може використовувати звичайну смугу, але не залежить від неї. Ракетний старт дозволяє запускати його там, де аеродромної інфраструктури немає або її вже зруйновано.

У сучасній війні це вирішальна перевага, адже військові аеродроми першими стають цілями ударів. Найкращий винищувач нічого не вартий, якщо його базу чи смугу виведено з ладу. Безпілотник, який можна розосередити по багатьох місцях і запустити без аеродрому, створює противнику значно більше проблем. Україна, чиї авіабази регулярно перебувають під ракетними ударами, добре знає ціну такої мобільності. При цьому Valkyrie не має бути кращим за Eurofighter. Його завдання полягає в тому, щоб винищувачу не доводилося робити все самотужки.

Американське тіло, європейський мозок

Найцікавіше в проєкті відбувається поза самим планером. Airbus не намагається з нуля створити власний аналог Valkyrie, а бере вже наявну й відносно відпрацьовану конструкцію Kratos і встановлює на неї європейську місійну систему MARS (Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure). Тобто Європа отримує готове американське «залізо» й додає до нього власне програмне забезпечення. Це дозволяє розраховувати на бойову готовність близько 2029 року, тоді як ще у 2024-му Airbus показувала лише повнорозмірний макет свого Wingman.

MARS відповідатиме за виконання місій, взаємодію кількох платформ і керування автономною поведінкою літака, зберігаючи європейський контроль над програмами, обладнанням і даними місій. Проте на головне питання перший політ ще не відповів. U740 має довести, що європейський «мозок» здатен повноцінно використати можливості американського планера в реальній бойовій місії.