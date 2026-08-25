Компактний ядерний реактор на 1 МВт може працювати як автономне джерело енергії

У США наближається до практичних випробувань незвичайне джерело енергії, яке розробники називають «ядерною батареєю». Система Unity Nuclear Battery компанії Deployable Energy являє собою повноцінний мікрореактор електричною потужністю 1 МВт, але за розмірами його планують умістити у стандартний 20-футовий вантажний контейнер.

У серпні 2026 року компанія підписала меморандум з Управлінням енергетичного розвитку штату Юта. Сторони мають оцінити можливість розміщення таких установок на території штату. Поки це лише дослідження перспективи розгортання, а не контракт на будівництво серійних реакторів.

Насправді це не батарея

Назва Nuclear Battery може створювати враження гігантського акумулятора, однак Unity працює зовсім за іншим принципом. Усередині знаходиться компактний реактор ядерного поділу, який постійно виробляє тепло, а воно перетворюється на електроенергію.

Проєктна теплова потужність реактора становить близько 3 МВт, а електрична — 1 МВт. Конструкція використовує гелій як теплоносій і воду як сповільнювач нейтронів. Особливістю Unity є паливо зі звичайного низькозбагаченого урану з рівнем збагачення близько 4,95%. Це дозволяє обійтися без дефіцитного HALEU-палива, необхідного багатьом іншим сучасним мікрореакторам.

Основна ідея полягає у заводському виробництві готових енергетичних модулів. Реактор можна доставити вантажівкою на віддалене підприємство, військовий об’єкт, шахту, дата-центр або територію, де немає надійної електромережі.

Перший важливий тест уже пройдено

30 червня 2026 року демонстраційний реактор Unity досяг критичності в Національному центрі реакторних інновацій при Національній лабораторії Айдахо. Це означає, що в його активній зоні вдалося запустити самопідтримувану ланцюгову реакцію поділу.

Однак тут є важливе уточнення: випробування проводилося практично при нульовій потужності. Воно підтвердило правильність фізики активної зони та систем керування, але реактор ще не продемонстрував тривалу роботу з виробництвом повного 1 МВт електроенергії.

Deployable Energy планує перейти до повнопотужної демонстрації у 2027 році. Компанія також заявляє про намір згодом виробляти такі установки серійно.

Навіщо потрібен реактор на 1 МВт

Один мегават безперервної потужності — це небагато порівняно з традиційною атомною електростанцією, де потужність одного енергоблока може перевищувати 1000 МВт. Проте мікрореактор орієнтований на зовсім інші завдання.

Він може замінити дизельні генератори там, де паливо доводиться регулярно доставляти на великі відстані. Серед потенційних застосувань компанія називає дата-центри, промислові об’єкти, військові бази, віддалені населені пункти та навіть морські судна. У серпні Deployable Energy вже домовилася з оператором Hornbeck Offshore про вивчення можливості використання Unity у морській галузі.

Головною перевагою таких реакторів має стати не рекордна потужність, а мобільність. Якщо технологія пройде повний цикл випробувань і ліцензування, атомна енергетика вперше може перейти від величезних стаціонарних електростанцій до серійних енергетичних модулів, які доставлятимуться на місце майже так само, як звичайний контейнер із обладнанням.