Компактный ядерный реактор мощностью 1 МВт может работать в качестве автономного источника энергии

В США приближается к этапу практических испытаний необычный источник энергии, который разработчики называют «ядерной батареей». Система Unity Nuclear Battery компании Deployable Energy представляет собой полноценный микрореактор электрической мощностью 1 МВт, но по размерам его планируют разместить в стандартном 20-футовом грузовом контейнере.

В августе 2026 года компания подписала меморандум с Управлением по энергетическому развитию штата Юта. Стороны должны оценить возможность размещения таких установок на территории штата. Пока это лишь исследование перспектив развертывания, а не контракт на строительство серийных реакторов.

На самом деле это не батарея

Название «Nuclear Battery» может создавать впечатление гигантского аккумулятора, однако Unity работает по совершенно иному принципу. Внутри находится компактный реактор ядерного деления, который постоянно вырабатывает тепло, а оно преобразуется в электроэнергию.

Проектная тепловая мощность реактора составляет около 3 МВт, а электрическая — 1 МВт. В конструкции в качестве теплоносителя используется гелий, а в качестве замедлителя нейтронов — вода. Особенностью Unity является топливо из обычного низкообогащённого урана с уровнем обогащения около 4,95%. Это позволяет обойтись без дефицитного топлива HALEU, необходимого многим другим современным микрореакторам.

Основная идея заключается в заводском производстве готовых энергетических модулей. Реактор можно доставить на грузовике на удаленное предприятие, военный объект, шахту, дата-центр или территорию, где отсутствует надежная электросеть.

Первое важное испытание уже пройдено

30 июня 2026 года демонстрационный реактор Unity достиг критичности в Национальном центре реакторных инноваций при Национальной лаборатории Айдахо. Это означает, что в его активной зоне удалось запустить самоподдерживающуюся цепную реакцию деления.

Однако здесь следует сделать важное уточнение: испытание проводилось практически при нулевой мощности. Оно подтвердило правильность физических принципов активной зоны и систем управления, но реактор пока не продемонстрировал длительную работу с выработкой полного 1 МВт электроэнергии.

Deployable Energy планирует приступить к полномасштабной демонстрации в 2027 году. Компания также заявляет о намерении впоследствии наладить серийное производство таких установок.

Зачем нужен реактор мощностью 1 МВт

Один мегаватт непрерывной мощности — это немного по сравнению с традиционной атомной электростанцией, где мощность одного энергоблока может превышать 1000 МВт. Однако микрореактор предназначен для решения совершенно других задач.

Он может заменить дизельные генераторы там, где топливо приходится регулярно доставлять на большие расстояния. Среди потенциальных областей применения компания называет дата-центры, промышленные объекты, военные базы, отдалённые населённые пункты и даже морские суда. В августе Deployable Energy уже договорилась с оператором Hornbeck Offshore об изучении возможности использования Unity в морской отрасли.

Главным преимуществом таких реакторов должна стать не рекордная мощность, а мобильность. Если технология пройдет полный цикл испытаний и лицензирования, атомная энергетика впервые сможет перейти от огромных стационарных электростанций к серийным энергетическим модулям, которые будут доставляться на место почти так же, как обычный контейнер с оборудованием.