Nokia представила кнопочный телефон, который работает 40 дней и заряжает другие гаджеты

В то время как большинство смартфонов приходится заряжать ежедневно, компания HMD решила сделать ставку на совершенно иной сценарий использования телефона. Новый Nokia 300 Charge получил аккумулятор емкостью 3700 мА·ч и может не только работать неделями без розетки, но и заряжать другие устройства.

Для кнопочного телефона аккумулятор емкостью 3700 мА·ч является необычно большим. HMD называет его самым емким аккумулятором, который компания когда-либо устанавливала в телефон Nokia такого класса. По результатам тестирования производителя, одного заряда хватает до 40 дней в режиме ожидания или почти на 38 часов непрерывного разговора.

Главной особенностью Nokia 300 Charge стал режим powerbank. На корпусе предусмотрена отдельная кнопка, при нажатии которой телефон может передавать энергию подключенному устройству с мощностью до 10 Вт.

Заряжать таким образом можно не только другие кнопочные телефоны, но и смартфоны, наушники и различные USB-устройства. В комплект входит специальный кабель «4 в 1» с адаптерами для USB-C, Micro-USB и USB-A. Сам Nokia 300 Charge также поддерживает зарядку мощностью 10 Вт через USB-C.

Самый простой телефон

По остальным характеристикам Nokia 300 Charge намеренно остаётся классическим «кнопочником». Он оснащён 2,4-дюймовым дисплеем QVGA, процессором Unisoc SC6531E и операционной системой S30+.

Объем оперативной памяти составляет всего 4 МБ, столько же предусмотрено встроенной памяти. При этом в устройстве имеется слот для карт microSD объемом до 32 ГБ, 3,5-мм разъем для наушников и простая задняя камера с разрешением QVGA.

Одна из главных особенностей и в то же время ограничений этой модели — отсутствие поддержки современных мобильных сетей. Телефон поддерживает только 2G GSM в диапазонах 900 и 1800 МГц и две SIM-карты. Поэтому перед покупкой важно убедиться, что оператор в конкретной стране продолжает поддерживать 2G.

Еще одним практичным дополнением стала мощная светодиодная лампа. По утверждению HMD, она светит в четыре раза ярче, чем фонарик в Nokia 105 2023 года.

Телефон весит 138 г и имеет толщину около 15 мм. Съемный аккумулятор также является редкостью для современных мобильных устройств.

Nokia 300 Charge уже появился на глобальном сайте HMD. На некоторых рынках его цена составляет около 38 долларов, что по текущему курсу соответствует примерно 1700 грн.

В итоге Nokia 300 Charge интересен не производительностью или камерой, а максимально практичной концепцией: телефон может неделями оставаться на связи, а при необходимости отдать часть своего заряда смартфону или другому гаджету.