Bloodborne получила неофициальный порт для Linux: что уже работает и какие есть ограничения

Разработчик под ником deadinside28 опубликовал bbport — проект для запуска Bloodborne на компьютерах под управлением Linux. Согласно его описанию, код игры выполняется непосредственно на процессоре ПК, без эмуляции процессора PlayStation 4 или трансляции его инструкций. Это работа энтузиаста, а не официальный релиз Bloodborne для компьютеров.

Проект использует оригинальный исполняемый файл версии игры для PS4 — требуется издание CUSA03173 с обновлением 1.09. Запуск предусмотрен на Linux-системах с архитектурой x86-64. Файлы самой игры Bloodborne в составе bbport отсутствуют: их пользователь должен предоставить отдельно.

Системные библиотеки консоли заменяются средой выполнения, специально разработанной для игры. Графическая часть построена на существенно переработанном рендерере shadPS4, который преобразует графические команды в Vulkan. Также заявлена поддержка масштабирования изображения AMD FSR 3.1, FSR 4 и FSR 4.1.1.

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На данный момент автор оценивает проект как пригодный для игры. Bloodborne запускается, загружает сохранения, воспроизводит звук и поддерживает управление с помощью геймпада. Однако проверены только «Сон охотника» и несколько районов Ярнама — возможность пройти всю игру до конца пока не подтверждена.

Данные о производительности тоже пока ограничены. На конфигурации с AMD Radeon RX 7800 XT автор сообщает о примерно 150 кадрах в секунду в разрешении 1440p с FSR 4 в режиме Quality. Именно эта система прошла тщательное тестирование, поэтому ожидать аналогичной стабильности на другом оборудовании пока рано.

Среди возможностей bbport — разблокированная частота кадров, адаптированное под Bloodborne масштабирование изображения, многопоточная обработка графических команд и внутриигровое меню.

Скачать проект и ознакомиться с инструкциями можно в репозитории bbport на GitHub. На данный момент он доступен только для Linux.