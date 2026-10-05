Bloodborne отримала неофіційний порт для Linux: що вже працює та які є обмеження

Розробник під ніком deadinside28 опублікував bbport — проєкт для запуску Bloodborne на комп’ютерах із Linux. За його описом, код гри виконується безпосередньо на процесорі ПК, без емуляції CPU PlayStation 4 чи трансляції його інструкцій. Це робота ентузіаста, а не офіційний реліз Bloodborne для комп’ютерів.

Проєкт використовує оригінальний виконуваний файл версії гри для PS4 — потрібне видання CUSA03173 з оновленням 1.09. Запуск передбачений на Linux-системах з архітектурою x86-64. Файлів самої Bloodborne у складі bbport немає: їх користувач має надати окремо.

Системні бібліотеки консолі замінює спеціально написане для гри середовище виконання. Графічна частина побудована на суттєво переробленому рендерері shadPS4, який переводить графічні команди у Vulkan. Також заявлена підтримка масштабування зображення AMD FSR 3.1, FSR 4 та FSR 4.1.1.

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Наразі автор характеризує проєкт як придатний для гри. Bloodborne запускається, завантажує збереження, відтворює звук і підтримує керування геймпадом. Однак перевірені лише Сон мисливця та кілька районів Ярнама — можливість пройти всю гру до кінця ще не підтверджена.

Дані про продуктивність теж поки обмежені. На конфігурації з AMD Radeon RX 7800 XT автор повідомляє приблизно про 150 кадрів за секунду в роздільній здатності 1440p із FSR 4 у режимі Quality. Саме ця система пройшла ретельне тестування, тому очікувати аналогічної стабільності на іншому обладнанні зарано.

Серед можливостей bbport — розблокована частота кадрів, адаптоване під Bloodborne масштабування зображення, багатопотокова обробка графічних команд та внутрішньоігрове меню.

Завантажити проєкт та ознайомитися з інструкціями можна в репозиторії bbport на GitHub. Наразі він доступний лише для Linux.