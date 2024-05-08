Українець сотворив гру де треба шукати помилки у віршах

Українські програмісти створили безкоштовну гру-головоломку Lağoda QT, яка поєднує поезію та розв’язання задач. Кожен рівень містить вірш видатного кримськотатарського автора, і гравці повинні знайти помилку в тексті.

Ігровий процес та особливості

Lağoda QT – це словесна гра, де кожен рівень представляє вірш з алгоритмічно введеною помилкою. Завдання гравця – “виправити” вірш, знайшовши помилку. У грі є:

Понад 150 творів від більш ніж 20 авторів

Без реклами та платних підписок

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Мінімалістичний дизайн та приємний музичний супровід для медитативного досвіду

Розробка та співпраця

Розробник гри, Саша Козлов, анонсував гру на Facebook. Проект був натхненний попередньою україномовною грою Козлова “Лагода”. Створити кримськотатарську версію запропонував друг і співавтор Андрій Лауш. Мамуре Чабанова та Есмера Асанова долучилися до перекладу, підбору віршів та тестування.



Lağoda QT – це безкоштовна гра, покликана допомогти гравцям розслабитися та зануритися у світ кримськотатарської поезії. Завдяки заспокійливій музиці та мінімалістичному дизайну вона ідеально підходить для тих, хто любить головоломки та поезію.