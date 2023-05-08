«Отже, хлопці. Це проста робота»: опубліковано тизер-трейлер гри Payday 3

У мережі був опублікований тизер-трейлер до гри Payday 3.

«Отже, хлопці. Це проста робота», — каже загадкова постать у плащі, після чого на екрані демонструється логотип гри. Розробник пообіцяв викласти перший геймплейний ролик Payday 3 вже цього літа.

Payday 3 – шутер від першої особи від розробника Overkill Software. Гра стане прямим продовженням Payday 2 – команда грабіжників із сиквела знову збереться разом заради нової справи. Дія гри розгортатиметься переважно у Нью-Йорку у 2020-х роках.

Гра створюється на ігровому движку Unreal Engine 4. Її реліз запланований на 2023 рік на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S та Nintendo Switch.