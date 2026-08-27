Apple Watch Ultra 4 может стать тоньше и получить Touch ID: что известно перед презентацией

Apple Watch Ultra может получить самое значительное обновление за последние несколько поколений. Накануне ожидаемой сентябрьской презентации появляется всё больше информации об Apple Watch Ultra 4, однако различные источники пока противоречат друг другу в отношении масштаба изменений.

Одной из самых интересных потенциальных новинок является Touch ID. Еще в 2025 году в обнародованном внутреннем коде Apple обнаружили упоминания об AppleMesa — именно так компания традиционно называет технологию распознавания отпечатков пальцев. Причём эти строки касались моделей Apple Watch 2026 года.

Теоретически датчик можно было бы встроить в боковую кнопку или кнопку Action. Это позволило бы разблокировать часы и подтверждать платежи без ввода кода.

Впрочем, появление Touch ID именно в этом году далеко не гарантировано. Инсайдер Instant Digital утверждал, что Apple пока не собирается добавлять биометрический датчик в часы, поскольку он займет ценное место внутри корпуса, которое компания предпочитает использовать для батареи и медицинских датчиков. Марк Гурман из Bloomberg также не ожидает крупных конструктивных изменений в поколении 2026 года.

На задней панели может появиться новая система датчиков

Еще одна крупная утечка касается медицинских функций. По информации DigiTimes, по крайней мере одна премиальная модель Apple Watch 2026 года может получить полностью переработанную заднюю панель с восемью датчиками, расположенными по кругу под стеклом.

Точное назначение каждого датчика пока неизвестно. Скорее всего, Apple пытается повысить точность измерения пульса и других физиологических параметров, а также расширить возможности мониторинга сердечно-сосудистой системы.

Нынешняя модель Apple Watch Ultra 3 уже оснащена оптическим и электрическим датчиками сердцебиения, датчиком температуры, пульсоксиметром, глубиномером и рядом других датчиков. Корпус модели имеет толщину 12 мм и весит примерно 62 грамма.

Именно толщина остаётся одной из особенностей серии Ultra. По слухам, Apple изучает возможность сделать следующее поколение более компактным, чтобы часы было удобнее носить круглосуточно, в частности во время сна.

Основные изменения могут оказаться внутри

Даже если радикального редизайна не будет, Ultra 4 почти наверняка получит более новую платформу. Нынешняя Ultra 3 использует процессор S10, поэтому поколение 2026 года может принести первое за несколько лет заметное повышение производительности Apple Watch.

Это также может повысить энергоэффективность — особенно важный параметр для Ultra, где автономность является одним из главных преимуществ по сравнению с обычными Apple Watch.

Самая большая интрига заключается в том, какие именно утечки подтвердятся. Упоминания о Touch ID во внутреннем коде свидетельствуют о том, что Apple, по крайней мере, экспериментирует с такой технологией. Информация об восьми датчиках также поступает из цепочки поставок. Но более осторожные источники предупреждают, что часть этих разработок компания может отложить на следующие поколения.

Поэтому Apple Watch Ultra 4 может оказаться как серьёзным обновлением с новым корпусом и датчиками, так и гораздо более консервативной моделью. Окончательно это станет ясно только после официальной презентации Apple.