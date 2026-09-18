iPhone 18 Pro Max установил рекорд скорости зарядки среди смартфонов Apple

iPhone 18 Pro Max стал самым быстрозаряжающимся смартфоном Apple. Независимый тест показал, что новый флагман способен полностью зарядиться менее чем за час.

В ходе теста, проведённого китайским каналом Xiaobai’s Tech Reviews, iPhone 18 Pro Max зарядился от 0 до 100 % примерно за 55 минут. Для сравнения: прошлогоднему iPhone 17 Pro Max на это потребовалось около 81 минуты. Таким образом, Apple сократила полный цикл зарядки примерно на 26 минут.

Больше всего энергии смартфон потребляет в начале процесса. В первые 12 минут теста пиковая мощность достигала примерно 52 Вт. Для iPhone 17 Pro Max в предыдущих измерениях фиксировался максимум около 36 Вт. В дальнейшем система постепенно снижает мощность, чтобы ограничить нагрев аккумулятора.

Результат соответствует официальным характеристикам Apple. Компания заявляет, что iPhone 18 Pro и 18 Pro Max могут зарядиться до 50 % примерно за 15 минут. Для максимальной скорости требуется адаптер мощностью не менее 60 Вт с поддержкой USB Power Delivery и AVS.

Для сравнения: iPhone 17 Pro потребовалось около 20 минут, чтобы зарядиться до половины.

При этом Apple одновременно увеличила автономность нового поколения. Для iPhone 18 Pro Max заявлено до 45 часов воспроизведения видео, а пяти минут зарядки должно хватить примерно на семь часов просмотра видео.

В результате iPhone 18 Pro Max стал заметным шагом вперёд в той сфере, где смартфоны Apple традиционно уступали многим Android-флагманам.