Що таке вітринні смартфони і чому їх не можна купувати

В офлайн магазинах електроніки на вітринах завжди стоять десятки смартфонів – щоб покупці могли їх протестувати і зрозуміти, як працюють пристрої.





А ще такі девайси можна купити. Іноді – відразу: наприклад, якщо покупець хоче саме таку модель, але її немає на складі, і останній варіант – з вітрини. Але найчастіше вітринні екземпляри йдуть на продаж через деякий час, коли модель втрачає актуальність і на прилавок виставляють щось нове. Продають їх з хорошими знижками, які можуть доходити до 20-30%.

Але вестися на такі пропозиції не можна. Чому – розповідаємо нижче.

Гарантія

У «білих» гаджетів, які сертифіковані і продаються в Україні офіційно, відлік гарантійного терміну починається тоді, коли їх активують. Якщо телефон простоїть на вітрині умовні 2-3 місяці – ви їх втратите. При гарантії виробника в 1 рік це вагомий термін.

Зношена батарея

Вітринний смартфон стоїть цілий день включеним, і експлуатується по-різному. Хтось запустить відео на Ютубі, хтось – завантажить важку гру. Гаджет приходиться регулярно заряджати, а це витрата циклів заряду / розряду батареї, і, як наслідок, поступове зниження її ємності.

До того ж, не факт, що зарядка «казенного майна» здійснюється правильно: можливо, продавець ставить пристрої на зарядку вже після виключення, що згубно для Li-On акумуляторів.

Невідомі внутрішні пошкодження

Смартфон могли кидати, на нього могла потрапити волога. Такі пошкодження необов’язково проявляються відразу і по початку гаджет може працювати нормально . Але вони нагадують про себе в самий невідповідний момент: найчастіше, по закінченню гарантійного терміну.

Вигорілий екран

Особливо актуально для смартфонів з AMOLED-дисплеями, яких зараз вистачає навіть в бюджетному сегменті. Девайси на вітринах більшу частину часу відображають робочий стіл або одну і ту ж заставку, а для AMOLED-матриць статичне зображення – це пряма дорога до вигоряння пікселів. Хтось хоче купити телефон з уже дефектним екраном?

Візуальне пошкодження

Сколи, подряпини, роздовбані роз’єми для зарядки – все це з великою ймовірністю буде. Особливо на дорогих пристроях, які привертають до себе увагу великої кількості людей.

А ще не варто забувати про відчуття: ви будете знати, що до вас смартфон чіпали сотні людей, неакуратно, брудними руками. Це вже не новий пристрій, тому якщо хочете заощадити – краще пошукати «звичайний» Б / У девайс на дошці оголошень, до якого і ставилися більш дбайливо, і користувався ним тільки один власник.