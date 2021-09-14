В США збираються воскресити мамонтів до 2025 року

Американська компанія Colossal планує відродити шерстистих мамонтів, вимерлих 4 тисячі років тому. Про це пише CNN.





За визнанням вчених, які працюють над відродженням зниклого виду, особини не будуть стовідсотковими клонами тварин, які жили в далекому минулому, тому що ДНК заморожених велетнів кайнозойської ери дійшла до наших днів в сильно фрагментированному вигляді.

За допомогою генної інженерії ДНК мамонтів “змішають” з ДНК сучасних слонів, і ембріон зможуть виносити слонихи.

Також фахівці збираються “підкрутити настройки” в генах, щоб у тварин були відсутні бивні, щоб не робити їх мішенями для браконьєрів.

Поки все це виглядає як фантастика і спроба втілення в життя фільму “Парк Юрського періоду”, але автори проекту вже залучили інвестиції в розмірі 15 млн доларів. Цих коштів, за їхніми запевненнями, має вистачити для того, щоб вивести перших мамонтів вже до 2025-2027 року.