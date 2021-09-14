Наука

В США збираються воскресити мамонтів до 2025 року

14.09.2021
1 хвилина на прочитання
мамонт

Американська компанія Colossal планує відродити шерстистих мамонтів, вимерлих 4 тисячі років тому. Про це пише CNN.


За визнанням вчених, які працюють над відродженням зниклого виду, особини не будуть стовідсотковими клонами тварин, які жили в далекому минулому, тому що ДНК заморожених велетнів кайнозойської ери дійшла до наших днів в сильно фрагментированному вигляді.

Новини по темі

За допомогою генної інженерії ДНК мамонтів “змішають” з ДНК сучасних слонів, і ембріон зможуть виносити слонихи.

Також фахівці збираються “підкрутити настройки” в генах, щоб у тварин були відсутні бивні, щоб не робити їх мішенями для браконьєрів.

Поки все це виглядає як фантастика і спроба втілення в життя фільму “Парк Юрського періоду”, але автори проекту вже залучили інвестиції в розмірі 15 млн доларів. Цих коштів, за їхніми запевненнями, має вистачити для того, щоб вивести перших мамонтів вже до 2025-2027 року.

Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter


14.09.2021
1 хвилина на прочитання

Новини по темі

Titanokorys

Вчені відкрили новий вид тварин. Йому півмільярда років

08.09.2021

Вчені розповіли про “теплові бомби” та чому сонячна корона така гаряча

08.09.2021
кров'яний тиск

Лікарі розкрили простий спосіб знизити тиск без ліків

07.09.2021
марс

Вчені розрахували максимальний термін безпечного перебування людей на Марсі

07.09.2021
Back to top button