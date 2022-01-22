Науковці припустили, що буде з Сонцем через 7 мільярдів років

Сонцю ми повинні дякувати, адже саме воно підтримує життя на Землі. Оскільки Сонце це зірка, вона має свій, так званий, життєвий цикл, отже, через певний проміжок часу воно закінчить своє існування. Але як і коли Сонце помре? І що після цього буде із Землею?





Коли народилося наше Сонце?

Сонце, як і всі схожі жовті карлики, колись народилося у газопилових хмарах. Зовнішні фактори, такі як вибух наднової поблизу або зіткнення з іншими газопиловими хмарами, породжують гравітаційну нерівновагу у газопиловій хмарі. Гравітаційна нерівновага створює на окремих ділянках хмари збільшення щільності матерії.

У таких місцях швидко збирається і стискається газ і матерія, при цьому газ, що нагрівається, починає світитися. Таким чином, народжується протозірка. А коли в її центрі досягається певна гранична температура та тиск, там запускаються термоядерні реакції, які запалюють зірку. Приблизно так і зародилося 4,6 мільярда років тому наше Сонце.

Головна послідовність

Оскільки вчені виявили у Сонці високий вміст металів це може означати, що воно утворилося із залишків інших древніх зірок предків. Також вчені визначили, що фаза її головної послідовності, тобто час, коли зірка перебуває у гравітаційній рівновазі, триває лише 10 мільярдів років. Тобто, Сонце зараз прожило половину свого життєвого циклу.

Чим старшим буде Сонце, тим гарячіше воно буде. Вже через мільярд років воно буде в 11 разів яскравіше, ніж сьогодні. Дослідники вважають, що ще до кінця головної послідовності нашого Сонця життя на нашій планеті припинить своє існування.

Червоний гігант

Після головної послідовності гелієве ядро ​​нашого Сонця стискатиметься і нагріватиметься тим самим зовнішні шари Сонця почнуть розширюватися. Сонце розширившись поглине Меркурій і Венеру і досягне орбіти Землі. Ця стадія нашого світила називається червоним гігантом.

В даний час наша планета перетвориться на те, що нагадує нинішню Венеру: вода з поверхні Землі повністю зникне, що призведе до остаточної загибелі всіх наземних організмів. Нам не залишиться нічого, крім відлетіти звідси, якщо ми цього не зробили ще до кінця головної послідовності.

Кінець

Протягом наступних сотень мільйонів років наша зірка розширюватиметься та розширюватиметься. Оскільки маси Сонця недостатньо для того, щоб наша зірка закінчила своє життя в колосальному термоядерному вибуху, то на останній фазі життя приблизно через 7 мільярдів років відбудеться викид зовнішніх шарів Сонця, які утворюють планетарну туманність.

З моменту народження Сонця минуло вже 4,6 мільярда років. Сонце прожило половину свого циклу головної послідовності. І після перетворення на червоного гіганта, вже через 7 мільярдів років, воно закінчить своє існування, залишивши по собі гарну планетарну туманність. Але при цьому життя на Землі закінчиться ще до того, як Сонце стане червоним гігантом.

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