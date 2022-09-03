Яка країна є найбіднішою в світі, та чому так сталося

Ця держава має великі родовища вуглеводнів, багата покладами урану, золота, алмазів і рідкоземельними металами. Густий тропічний ліс і великі сільгоспугіддя зумовлюють розвинену лісозаготівельну промисловість та добрі врожаї.





За населення трохи менше 5 млн. чоловік, ця республіка мала стати одним із успішних регіонів континенту, але є найбіднішою країною світу.

Про яку державу йдеться, і що є причиною її безпросвітної бідності?

Країна парадоксів

Починаючиз 2019 року та по сьогоднішній день найбіднішою незалежною державою планети визнається Центральноафриканська республіка.

Важливим показником економічного процвітання є ВВП душу населення. У ЦАР він складає $411 на особу. Для порівняння, в Україні цей показник дорівнює $4834.

До індексів, що характеризують забезпеченість населення, також належать коефіцієнт автомобілізації мешканців. Щодо цього у ЦАР 4 автомобілі всіх видів на 1000 осіб.

Освіта в країні офіційно є безкоштовною та обов’язковою для всіх дітей. Фактично показники відвідуваності початкових шкіл становлять менше 57%.

При цьому статистика відображає загальну кількість зарахованих дітей, але не відвідуваність. Крім того, дівчатка, через соціальний тиск, беруть участь у навчанні рідше за хлопчиків і частіше кидають школу.

Середня тривалість життя -45 років . Найнижча у світі. До факторів, що впливають на ці цифри, відносять високий рівень захворюваності на кір, малярію, туберкульоз, ВІЛ, хвороби жіночої статевої системи, разом із слаборозвиненою охороною здоров’я.

При цьому в ЦАР дійсно добре розвинене сільське господарство і лісова промисловість (дають понад 55% ВВП), а також є багаті родовища дорогоцінних і рідкісноземельних металів.

У чому причина бідності ЦАР?

ЦАР не пощастило із географічним розташуванням, що історично зумовило кілька фатальних обставин.

Насамперед регіон завжди був центром міграції африканських народів. У республіці проживають 80 відокремлених культурно-мовних спільнот, що знаходяться на різних стадіях цивілізаційного розвитку: від мисливців збирачів пігмеїв, до племені, що веде сучасне життя, занде.

Схожі справи з релігійним укладом, що включає всі можливі варіанти відгалужень ісламу та християнства, а також язичництво.

Відстань від моря, регулярні навали кочівників у минулі століття та тепличний клімат стали причиною історичного відставання жителів ЦАР від інших народів.

Зрештою, ЦАР була французькою колонією, здобула у 1960 році незалежність і, як більшість інших африканських країн, загрузла у громадянських війнах та держпереворотах. Чергова громадянська війна, що розгорнулася у 2012 році, продовжується в країні і сьогодні.

Останній фактор привів ЦАР до того, що ресурси в республіці є, але вони не контролюються. Це змусило уряд Бангі здати всі родовища у найм іноземним державам.

США, Євросоюз, Китай та інші країни видобувають у республіці ресурси в обмін на патрулювання взятої під відповідальність провінції, гуманітарну допомогу та банальний захист від чергових політичних потрясінь.