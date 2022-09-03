Українцям назвали способи безпечної дезінфекції смартфонів

Для безпечної дезінфекції смартфонів найкраще використовувати ізопропіловий спирт. Такий спосіб озвучив українцям лікар інфекціоніст Юрій Мотушко.





За словами експерта, для захисту від ковіда потрібно не тільки ретельно мити руки та носити із собою санітайзери, а й обробляти свої гаджети знезаражуючими засобами. Зокрема, на склі, кераміці, металі та пластиці коронавірус може прожити кілька днів.

Можливими дезінфікуючими засобами фахівець назвав етанол і перекис водню. Однак, як наголосив Мотушко, стали відомі негативні наслідки їхнього частого використання — може зіпсуватися покриття екрану.

Інші експерти також радять купити спеціальний стерилізаційний бокс, який продають в інтернет-магазинах. Також слід час від часу знімати та очищати чохол смартфона 70-відсотковим розчином ізопропілового спирту.