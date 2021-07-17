Названа вартість телевізора-рулона від LG

Телевізор з рулонною матрицею від LG з’явився в продажу в США. Про це повідомляє видання The Verge.





Представники корейської компанії на північноамериканському ринку назвали вартість OLED-телевізора. Модель буде доступна за ціною 100 тисяч доларів, або близько 2,5 мільйона гривень. Передзамовлення на LG Signature OLED TV R відкриється в серпні, однак пристрій можна додати в корзину вже зараз.

Модель отримала 65-дюймовий гнучкий OLED-екран розширенням 4K, який згортається в спеціальну підставку. Девайс підтримує 4K-гри з частотою 120 кадрів в секунду, має акустичну систему Dolby Vision, автоматичний режим з низькою затримкою сигналу, чотири порти HDMI 2.1.

LG Signature OLED TV R був представлений восени 2020 року. За словами виробника, процес згортання і розгортання панелі телевізора займає близько 15 секунд. Гнучкий дисплей розрахований на 50 тисяч циклів, або 13 років використання, якщо включати і вимикати прилад до 10 разів на день.