Взлетает без аэродрома и пролетает 5000 км. Европа испытала свой дрон Valkyrie

Гонка за будущее военной авиации продолжается, и на этот раз об этом напомнил беспилотный «верный ведомый» U740 Valkyrie. 12 октября Airbus и американская компания Kratos сообщили о его первом полете в Европе. Однако сам полёт — лишь начало гораздо более интересной истории.

Аппарат стартовал с испытательного полигона на севере Европы с помощью ракетного ускорителя, без традиционной взлетной полосы. Он выполнил маневры на разных высотах и разогнался до 0,8 Маха, а во время полёта получал обновления параметров миссии. Насколько широко при этом использовалась автономность, компании не уточнили.

Что это за устройство?

U740 — не совсем новая разработка. Он создан на базе американского XQ-58 Valkyrie от компании Kratos, который ранее испытывался совместно с F-35. Теперь Airbus намеревается довести европейскую версию до боевой готовности уже в 2029 году и планирует её совместное использование, в частности, с истребителями Eurofighter.

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Длина аппарата составляет 9,1 м, размах крыльев — 8,2 м, а максимальная взлетная масса — около трех тонн. Он может работать на высоте до 13,7 км, имеет дальность более 5000 км, внутренний отсек для вооружения и дополнительные точки подвески под крыльями.

Взлетная полоса не обязательна

Самое важное в этой конструкции, возможно, не цифры, а способ взлета. Valkyrie может использовать обычную взлетную полосу, но не зависит от неё. Ракетный старт позволяет запускать его там, где нет аэродромной инфраструктуры или она уже разрушена.

В современной войне это решающее преимущество, ведь военные аэродромы первыми становятся целями ударов. Лучший истребитель ничего не стоит, если его база или взлетно-посадочная полоса выведены из строя. Беспилотник, который можно рассредоточить по многим местам и запустить без аэродрома, создает противнику гораздо больше проблем. Украина, чьи авиабазы регулярно подвергаются ракетным ударам, хорошо знает цену такой мобильности. При этом Valkyrie не должен быть лучше Eurofighter. Его задача заключается в том, чтобы истребителю не приходилось делать все в одиночку.

Американское тело, европейский мозг

Самое интересное в проекте происходит за пределами самого планера. Airbus не пытается с нуля создать собственный аналог Valkyrie, а берет уже существующую и относительно отработанную конструкцию Kratos и устанавливает на нее европейскую миссионную систему MARS (Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure). То есть Европа получает готовое американское «железо» и добавляет к нему собственное программное обеспечение. Это позволяет рассчитывать на боеготовность примерно к 2029 году, тогда как ещё в 2024-м Airbus демонстрировала лишь полноразмерный макет своего Wingman.

MARS будет отвечать за выполнение миссий, взаимодействие нескольких платформ и управление автономным поведением самолета, сохраняя европейский контроль над программами, оборудованием и данными миссий. Однако на главный вопрос первый полёт ещё не дал ответа. U740 должен доказать, что европейский «мозг» способен полноценно использовать возможности американского планера в реальной боевой миссии.