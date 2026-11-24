Игра Grand Theft Auto VI, вышедшая 19 ноября 2026 года, столкнулась с волной негативных отзывов. Несмотря на восторженные отзывы профессиональных критиков, часть игроков осталась недовольна новой игрой Rockstar Games. По состоянию на 23 ноября пользовательский рейтинг на Metacritic составлял всего 5,6 балла из 10 на основе около 100 тысяч оценок.

Для сравнения: предыдущая часть серии GTA V имеет пользовательскую оценку около 8,1 балла. В то же время профессиональные обозреватели оценили GTA VI значительно выше — её рейтинг критиков достиг 99 баллов из 100.

Почему игроки критикуют GTA VI

Одной из самых распространенных претензий стала производительность. На консолях игра работает с ограничением в 30 кадров в секунду, причём пользователи сообщают о просадках частоты кадров. Дополнительное недовольство вызвало отсутствие версии для ПК на момент релиза.

Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей

Однако наибольшие споры вызвали изменения в игровом процессе. Часть игроков считает, что Rockstar слишком ограничила свободу действий, которая всегда была одной из главных особенностей GTA.

В частности, пользователи жалуются на более строгую систему полиции и механику отрицательной кармы, которая наказывает за бесконтрольное насилие и другие действия персонажей.

Отдельным поводом для критики стали главные герои Джейсон и Люсия. Некоторым игрокам не нравится система романтических отношений, которая влияет на развитие сюжета. По их мнению, Rockstar уделила слишком много внимания бытовым ситуациям и взаимоотношениям персонажей, из-за чего игра порой больше напоминает симулятор жизни, чем традиционную GTA.

В PlayStation Store ситуация совсем иная

Несмотря на низкий рейтинг на Metacritic, в PlayStation Store игра GTA VI получила примерно 4,8 балла из 5 на основе более 270 тысяч оценок.

Как отмечает Game*Spark, такая разница может объясняться особенностями платформ. На Metacritic оставить оценку можно без подтверждения покупки, тогда как в PlayStation Store рейтинг доступен только владельцам игры.

Это вызывает подозрения в так называемом review bombing — массовом присвоении минимальных оценок с целью искусственного снижения рейтинга. В то же время часть негативных отзывов содержит конкретные замечания по поводу сюжета и игровых механик.

Таким образом, первые дни после релиза показали неоднозначное восприятие GTA VI. Игра получила почти максимальные оценки критиков, но некоторые решения Rockstar Games вызвали споры среди геймеров.