Konami бесплатно раздает первую игру серии «Castlevania» для смартфонов: игру можно оставить себе

Классическая охота на Дракулу вернулась в формате подарка для владельцев смартфонов. Konami начала раздачу Castlevania: 40th Anniversary — мобильной версии игры, с которой началась одна из самых известных серий готических экшенов.

Согласно официальным условиям акции, предложение действует с 25 сентября по 24 октября 2026 года. Окончание акции — в 23:59 по японскому часовому поясу. Пользователи, которые загрузят игру в течение этого периода, смогут и в дальнейшем играть в нее, а также повторно загрузить ее после завершения раздачи.

Итак, ограничение по сроку касается именно получения подарка. Проходить Castlevania до конца акции не нужно: издатель прямо подтверждает, что доступ сохранится для тех, кто успеет его получить.

Мобильная версия доступна в App Store и Google Play. Она переносит на смартфоны классическую версию для Nintendo Entertainment System. Серия дебютировала в Японии в 1986 году, а международный релиз на NES состоялся в 1987-м. За четыре десятилетия франшиза разрослась до более чем 30 игр.

В первой части игрок управляет охотником на вампиров Саймоном Бельмонтом. Его задача — пройти через опасный замок, победить чудовищ и уничтожить Дракулу. Именно здесь сформировались узнаваемые черты серии: готическая атмосфера, сложные сражения и музыка, ставшая неотъемлемой частью Castlevania.

Для мобильной версии существует важное ограничение: внешние игровые контроллеры не поддерживаются. Об этом стоит помнить тем, кто планировал проходить платформер с подключенным геймпадом.

Раздача стала частью более масштабного празднования юбилея. В юбилейном анонсе Konami также сообщила о скидках до 80% на отдельные игры серии, в том числе в Steam.

Следующим крупным событием станет выход игры Castlevania: Belmont’s Curse 15 октября на PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch. Новое приключение развернётся в Париже в 1499 году, а бесплатная классическая часть позволит перед её выходом познакомиться с истоками франшизы.