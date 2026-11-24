Немецкий автопроизводитель Volkswagen официально представил самую мощную модификацию кроссовера T-Roc второго поколения. Новая версия T-Roc R получила турбированный бензиновый двигатель, 48-вольтовую гибридную систему, полный привод и спортивное шасси. Автомобиль разрабатывался с учётом опыта, полученного в ходе испытаний на гоночной трассе Нюрбургринг.

Под капотом установлен двухлитровый турбодвигатель EA888 evo5 мощностью 333 к. с. и максимальным крутящим моментом 420 Н·м. Он работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DSG и системой полного привода 4MOTION.

Разгон до 100 км/ч за 5 секунд

Благодаря системе Launch Control новый Volkswagen T-Roc R разгоняется с места до 100 км/ч всего за 5 секунд. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 250 км/ч.

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Впервые среди моделей Volkswagen R новинка получила 48-вольтовую технологию Mild Hybrid. Электрический компрессор улучшает отклик двигателя на низких оборотах, а система рекуперации накапливает энергию при торможении. Это позволяет чаще отключать бензиновый двигатель при движении накатом и снижать расход топлива.

Заявленный производителем расход бензина составляет от 7,9 до 8,3 литра на 100 километров в смешанном цикле.

Режим Drift и спортивное оборудование

Кроссовер оснащен системой R Performance Torque Vectoring, которая может изменять распределение крутящего момента между задними колесами. Это улучшает управляемость автомобиля при быстром прохождении поворотов.

Также предусмотрены адаптивная подвеска DCC и три спортивных режима движения. Режим Race настраивает автомобиль на максимальную динамику, режим Special адаптирован к трассе Нюрбургринг, а режим Drift позволяет выполнять контролируемые заносы на закрытых площадках.

Внешне T-Roc R отличается спортивными бамперами, задним диффузором, четырьмя патрубками выхлопной системы и 19-дюймовыми колесами Zandvoort. За дополнительную плату доступны 20-дюймовые кованые диски Warmenau и титановая выхлопная система Akrapovič.

В салоне установлены спортивные сиденья с синей отстрочкой, специальный руль R Performance и цифровая приборная панель с возможностью отображения перегрузок, распределения тяги и времени прохождения круга.

Предварительные заказы на Volkswagen T-Roc R в Германии начали принимать 19 ноября 2026 года. Стартовая цена составляет 59 995 евро. Информации об официальных ценах и сроках появления новинки в Украине пока нет.