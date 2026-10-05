Серые котята на асфальте: Маск объяснил, что мешает Tesla Robotaxi работать круглосуточно

Ранее сервис прекращал работу в 22:00. Комментируя дополнительный час работы, Маск пояснил, что команда пытается научить автомобили надежно распознавать домашних животных при плохом освещении. В качестве примера он привёл «серых котят на сером асфальте в темноте».

Об этом глава Tesla написал в X. Речь идет о ситуациях, когда небольшой объект практически сливается с дорогой. Для системы, ориентирующейся по изображению с камер, это более сложная задача, чем распознать хорошо освещенный автомобиль или дорожный знак.

Robotaxi operating hours moved from 10pm to 11pm.



The main thing we’re trying to solve is making sure that we don’t run over pets when they’re hard to see at night. Literally trying to avoid grey kittens on grey tarmac in the dark. https://t.co/y4HSVILLqd Добавьте GSMinfo в источники в Google News Чтобы видеть наши публикации в своей ленте новостей — Elon Musk (@elonmusk) October 3, 2026

Почему снова заговорили о лидерах

Tesla делает ставку на камеры и нейронные сети, которые анализируют изображения. Однако камерам нужен свет: чем его меньше и чем слабее контраст между объектом и фоном, тем сложнее вовремя заметить препятствие.

Лидар работает по-другому. Он посылает лазерные импульсы и по их отражению определяет расстояние до объектов, формируя трехмерную картину окружающей обстановки. Благодаря собственному излучению такой датчик значительно меньше зависит от внешнего освещения. Радары дополняют эту картину данными о расстоянии и скорости объектов, хотя у них также есть ограничения, в частности при обнаружении мелких животных.

Именно поэтому конкуренты комбинируют различные датчики. Например, система Waymo шестого поколения использует 13 камер, четыре лидара и шесть радаров. Их возможности дополняют друг друга, хотя ни один набор датчиков не гарантирует предотвращения всех столкновений.

Маск на протяжении многих лет критикует использование лидаров для автономного вождения. Нынешнее заявление не означает, что Tesla меняет свой подход: о установке дополнительных датчиков компания не объявляла.

В то же время Robotaxi уже перевозит пассажиров после захода солнца. Следовательно, проблема не в полном запрете на езду в темноте, а в надежности распознавания сложных ситуаций. Почему именно ограничение в 23:00 помогает справиться с этой проблемой, Маск не объяснил.