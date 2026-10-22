Названы автомобильные бренды с самыми лояльными покупателями: Toyota, Ford и Porsche удивили своими результатами

Американская аналитическая компания J.D. Power обнародовала рейтинг автомобильных брендов с самой высокой лояльностью покупателей в 2026 году. Абсолютным лидером по количеству побед в категориях стал концерн Toyota, а некоторые производители удерживают первые места уже пять лет подряд.

Интересно, что лояльность американцев к автомобильным маркам продолжает расти, несмотря на подорожание машин, импортные пошлины и экономическую неопределенность. Согласно исследованию J.D. Power «2026 U.S. Automotive Brand Loyalty Study», средний уровень лояльности к автопроизводителям вырос с 49% в 2025 году до 50,2% в 2026-м.

По словам Тайсона Джомини, старшего вице-президента J.D. Power, производителям удалось избежать серьезных потрясений благодаря тому, что значительную часть дополнительных расходов, связанных с пошлинами, они не переложили непосредственно на покупателей. В результате клиенты продолжали возвращаться к привычным брендам.

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Как определяли лояльность покупателей автомобилей

В отличие от традиционных опросов, исследователи J.D. Power анализировали не мнения автомобилистов, а их реальные покупки. Компания использовала информацию системы Power Information Network, которая собирает данные об автомобильных сделках в дилерских центрах США.

Показатель лояльности определялся как доля покупателей, которые после сдачи предыдущего автомобиля в trade-in приобрели новую машину той же марки.

Исследование охватило сделки, заключенные в период с сентября 2025 года по август 2026 года. В расчеты включались только продажи новых автомобилей через официальные дилерские центры.

Все автомобильные бренды были разделены на пять категорий: премиальные легковые автомобили, премиальные кроссоверы и внедорожники, массовые легковые автомобили, массовые кроссоверы и внедорожники, а также пикапы.

Такой подход позволил отдельно оценить предпочтения покупателей в отношении различных типов автомобилей, ведь владельцы премиальных седанов и больших пикапов предъявляют существенно разные требования к своим машинам.

Какие автомобильные бренды имеют самых лояльных покупателей

Наибольших успехов в 2026 году добилась компания Toyota. Японский производитель пятый год подряд возглавил рейтинг массовых легковых автомобилей с показателем 64,8 %. Второе место заняла компания Honda, которой остались верны 57,5 % покупателей.

Toyota также заняла первое место среди массовых кроссоверов и внедорожников, показав результат 63,8 %. В этой категории Honda почти догнала конкурента, набрав 63 %.

В сегменте премиальных легковых автомобилей первое место пятый год подряд удерживает Porsche. Немецкому бренду остаются верны 61,3 % покупателей. Его ближайшим конкурентом стала BMW с результатом 49,3 %.

Среди премиальных кроссоверов и внедорожников лидером в третий раз подряд стал Lexus, принадлежащий концерну Toyota. Показатель лояльности к японскому бренду достиг 59,2%, тогда как у BMW он составил 56,4%.

Однако лучший результат среди всех категорий продемонстрировал американский Ford. В сегменте пикапов компания пятый год подряд заняла первое место с показателем 66,2%. Toyota заняла второе место с результатом 62,2%.

Как отмечается в обнародованных результатах J.D. Power, именно владельцы пикапов демонстрируют особенно высокий уровень лояльности к автомобильным маркам.

MOTOR При этом в этом году четыре из пяти победителей в своих категориях преодолели отметку в 60 %, что ранее считалось довольно редким достижением.

Таким образом, концерн Toyota стал самым успешным в исследовании, одержав три победы из пяти возможных, если учитывать премиальный бренд Lexus. В то же время абсолютный рекорд по уровню лояльности принадлежит Ford: покупатели пикапов этой марки чаще всего возвращаются к автомобилям той же марки.