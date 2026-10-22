Названо автомобільні бренди з найвідданішими покупцями: Toyota, Ford і Porsche здивували результатами

Американська аналітична компанія J.D. Power оприлюднила рейтинг автомобільних брендів із найвищою лояльністю покупців у 2026 році. Абсолютним лідером за кількістю перемог у категоріях став концерн Toyota, а деякі виробники утримують перші місця вже п’ять років поспіль.

Цікаво, що прихильність американців до автомобільних марок продовжує зростати, попри подорожчання машин, імпортні мита та економічну невизначеність. Згідно з дослідженням J.D. Power 2026 U.S. Automotive Brand Loyalty Study, середній рівень лояльності до автовиробників збільшився з 49% у 2025 році до 50,2% у 2026-му.

За словами Тайсона Джоміні, старшого віцепрезидента J.D. Power, виробникам вдалося уникнути серйозних потрясінь завдяки тому, що значну частину додаткових витрат через мита вони не переклали безпосередньо на покупців. У результаті клієнти продовжили повертатися до знайомих брендів.

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Як визначали лояльність покупців автомобілів

На відміну від традиційних опитувань, дослідники J.D. Power аналізували не думки автомобілістів, а їхні реальні покупки. Компанія використовувала інформацію системи Power Information Network, яка збирає дані про автомобільні угоди в дилерських центрах США.

Показник лояльності визначався як частка покупців, які після здавання попереднього автомобіля в trade-in придбали нову машину тієї самої марки.

Дослідження охопило угоди з вересня 2025 року до серпня 2026 року. До розрахунків включали лише продажі нових автомобілів через офіційні дилерські центри.

Усі автомобільні бренди розподілили на п’ять категорій: преміальні легкові автомобілі, преміальні кросовери та позашляховики, масові легкові автомобілі, масові кросовери та позашляховики, а також пікапи.

Такий підхід дозволив окремо оцінити прихильність покупців до різних типів автомобілів, адже власники преміальних седанів і великих пікапів мають суттєво різні вимоги до своїх машин.

Які автомобільні бренди мають найвідданіших покупців

Найбільших успіхів у 2026 році досягла Toyota. Японський виробник п’ятий рік поспіль очолив рейтинг масових легкових автомобілів із показником 64,8%. Друге місце посіла Honda, якій залишилися вірними 57,5% покупців.

Toyota також перемогла серед масових кросоверів і позашляховиків, продемонструвавши результат 63,8%. У цій категорії Honda майже наздогнала конкурента, отримавши 63%.

У сегменті преміальних легкових автомобілів перше місце п’ятий рік поспіль утримує Porsche. Німецькому бренду залишаються вірними 61,3% покупців. Його найближчим конкурентом стала BMW із результатом 49,3%.

Серед преміальних кросоверів і позашляховиків лідером втретє поспіль став Lexus, який належить концерну Toyota. Показник лояльності японського бренду досяг 59,2%, тоді як BMW отримала 56,4%.

Однак найвищий результат серед усіх категорій продемонстрував американський Ford. У сегменті пікапів компанія п’ятий рік поспіль посіла перше місце з показником 66,2%. Toyota опинилася другою з результатом 62,2%.

Як зазначається в оприлюднених результатах J.D. Power, саме власники пікапів демонструють особливо високий рівень прихильності до автомобільних марок.

MOTOR Причому цього року чотири з п’яти переможців категорій подолали позначку 60%, яка раніше залишалася досить рідкісним досягненням.

Отже, концерн Toyota став найуспішнішим у дослідженні, здобувши три перемоги з п’яти можливих, якщо враховувати преміальний бренд Lexus. Водночас абсолютний рекорд за рівнем лояльності належить Ford, покупці пікапів якого найчастіше повертаються до автомобілів тієї самої марки.