У сучасних автомобілів знайшли небезпечне слабке місце: воно навіть не в самій машині

Сучасні автомобілі стають дедалі вразливішими до хакерських атак, причому найбільшу небезпеку становлять не бортові комп’ютери, а зовнішні цифрові сервіси.

Дослідники Гетеборзького університету та Технологічного університету Чалмерса у Швеції з’ясували, що головні ризики кібербезпеки автомобілів поступово переміщуються з внутрішніх електронних систем до мобільних застосунків, вебсервісів і хмарної інфраструктури виробників.

Результати дослідження опублікували в науковому журналі Software Quality Journal. Фахівці проаналізували 413 вразливостей автомобільного програмного забезпечення, виявлених із 2022 року до вересня 2024-го, та порівняли їх із даними попереднього десятиліття.

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Хакери дедалі частіше атакують автомобілі через інтернет

За словами дослідниці Сріджіти Басу, ще десять років тому більшість вразливостей стосувалися безпосередньо електронних систем автомобіля. Тепер частка проблем у застосунках, на сайтах і в хмарних сервісах зросла майже втричі.

Це створює ризики не лише для роботи транспортного засобу, а й для конфіденційності його власника. Адже сучасні автомобілі регулярно передають виробникам інформацію про місцеперебування, маршрути, час поїздок та інші дані.

Показовим прикладом став інцидент грудня 2024 року, коли через неналежний захист хмарного сервісу стали доступними дані приблизно 800 тисяч електромобілів Volkswagen, Audi, SEAT і Skoda.

Серед відкритої інформації були координати GPS, електронні адреси, телефонні номери та домашні адреси власників. У деяких випадках це дозволяло відстежувати переміщення конкретних автомобілів.

Проблему виявили фахівці з кібербезпеки після повідомлення інформатора. Вразливість усунули, причому підтверджених випадків злочинного використання даних не було.

Чому вразливості можуть становити загрозу для керування

Науковці звертають увагу, що навіть сучасні автомобільні системи іноді містять напрочуд прості помилки захисту. Серед них — стандартні адміністративні паролі, які залишаються незмінними після встановлення обладнання.

Ще одна проблема — недостатнє розділення мультимедійних систем та електроніки, відповідальної за керування автомобілем.

Небезпеку такого підходу продемонстрували ще у 2015 році під час експерименту з Jeep Cherokee. Дослідникам вдалося використати вразливості мультимедійної системи для отримання доступу до інших вузлів автомобіля, зокрема керування двигуном, гальмами та рульовим механізмом.

Нове дослідження показало, що подібні проблеми залишаються актуальними.

Додаткові ризики виникають через використання однакових електронних компонентів різними автовиробниками. Якщо в програмному забезпеченні певного чипа виявляють серйозну вразливість, вона потенційно може стосуватися автомобілів одразу кількох брендів.

Окрему увагу дослідники приділили автомобільним асистентам зі штучним інтелектом. Водії повідомляють таким системам маршрути, плани подорожей та особисті вподобання. Водночас ШІ-асистенти можуть бути вразливими до маніпуляцій, спрямованих на отримання конфіденційної інформації.

Як власникам автомобілів захистити свої дані

Науковці рекомендують виробникам забезпечити суворе розділення систем керування автомобілем та мультимедійних сервісів. Навіть успішний злам інформаційно-розважальної системи не повинен відкривати доступ до критично важливих функцій машини.

Власникам автомобілів радять своєчасно встановлювати оновлення програмного забезпечення, використовувати надійні паролі та додатковий захист облікових записів.

Також варто уважно ставитися до персональної інформації, яку водії передають автомобільним застосункам та голосовим помічникам.

Дослідники наголошують, що сучасний автомобіль фактично перетворився на комп’ютер із постійним підключенням до інтернету. Тому його безпека дедалі більше залежить не лише від надійності самої машини, а й від захищеності цифрової інфраструктури виробника.