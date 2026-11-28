Toyota показала BKE Concept, компактний складний електротранспорт для коротких поїздок. Його можна скласти приблизно за 30 секунд у шість кроків, після чого він поміщається в багажник спортивного купе GR86.

Попри назву, яка нагадує англійське bike, велосипедом новинку назвати складно. Педалей у неї немає, тож за суттю це невеликий електроскутер із сидінням, кермом та компактним дисплеєм.

Toyota BKE Concept у кузові мініпікапа KEI-01. Фото: Toyota

Частина відродженого бренду Scion

BKE представили 9 листопада разом із поверненням бренду Scion. Тепер Toyota використовує його як своєрідну лабораторію, де перевіряє нестандартні ідеї у сфері мобільності. Першою серійною моделлю нового Scion стане мініпікап KEI-01 з 660-кубовим трициліндровим двигуном, повним приводом і максимальною швидкістю близько 40 км/год. Його складатимуть у США, а продажі стартують у другій половині 2027 року.

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Поруч із ним показали ще позашляховий баггі SxS Concept. А BKE у цій трійці відповідає за найкомпактніший формат пересування, коли машина вже не потрібна, а йти пішки задалеко.

Для чого він потрібен

Toyota пропонує возити BKE в автомобілі та діставати тоді, коли треба швидко подолати кілька сотень метрів чи кілька кілометрів. Наприклад, доїхати від парковки до потрібного місця, з’їздити по дрібних покупках, пересуватися кемпінгом або гоночним паддоком під час трек-дня.

Заряджати скутер можна від звичайної побутової розетки. Також підійде розетка змінного струму на 110 В, яку встановлюють у деяких автомобілях Toyota, тож батарею можна поповнювати просто в дорозі.

Toyota BKE Concept поруч із мініпікапом KEI-01. Фото: Toyota

Випробовував сам Акіо Тоёда

Над BKE кілька років працювали інженери, які відповідають за шасі та електрику. Прототипи перевіряли в реальних умовах і доопрацьовували з урахуванням відгуків. У тестах брав участь і голова ради директорів Toyota Акіо Тоёда. Після поїздки калюжами він помітив, що вода й бруд летять водієві на спину. Тож інженери збільшили заднє крило.

Технічних характеристик компанія поки не розкриває. Невідомі потужність двигуна, ємність батареї, запас ходу, максимальна швидкість і маса. Про ціну та можливий серійний випуск теж нічого не сказано, адже BKE поки лишається концептом.