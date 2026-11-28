Toyota показала BKE Concept, компактный складной электротранспорт для коротких поездок. Его можно сложить примерно за 30 секунд в шесть шагов, после чего он помещается в багажник спортивного купе GR86.

Несмотря на название, напоминающее английское bike, велосипедом новинку назвать сложно. Педалей у неё нет, так что по сути это небольшой электроскутер с сиденьем, рулём и компактным дисплеем.

Toyota BKE Concept в кузове минипикапа KEI-01. Фото: Toyota

Часть возрождённого бренда Scion

BKE представили 9 ноября вместе с возвращением бренда Scion. Теперь Toyota использует его как своеобразную лабораторию, где проверяет нестандартные идеи в сфере мобильности. Первой серийной моделью нового Scion станет минипикап KEI-01 с 660-кубовым трёхцилиндровым двигателем, полным приводом и максимальной скоростью около 40 км/ч. Его будут собирать в США, а продажи стартуют во второй половине 2027 года.

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Рядом с ним показали ещё внедорожный багги SxS Concept. А BKE в этой тройке отвечает за самый компактный формат передвижения, когда машина уже не нужна, а идти пешком далеко.

Для чего он нужен

Toyota предлагает возить BKE в автомобиле и доставать тогда, когда нужно быстро преодолеть несколько сотен метров или несколько километров. Например, доехать от парковки до нужного места, съездить за мелкими покупками, передвигаться по кемпингу или гоночному паддоку во время трек-дня.

Заряжать скутер можно от обычной бытовой розетки. Также подойдёт розетка переменного тока на 110 В, которую устанавливают в некоторых автомобилях Toyota, так что батарею можно пополнять прямо в дороге.

Toyota BKE Concept рядом с минипикапом KEI-01. Фото: Toyota

Испытывал сам Акио Тоёда

Над BKE несколько лет работали инженеры, отвечающие за шасси и электрику. Прототипы проверяли в реальных условиях и дорабатывали с учётом отзывов. В тестах участвовал и председатель совета директоров Toyota Акио Тоёда. После поездки по лужам он заметил, что вода и грязь летят водителю на спину. Поэтому инженеры увеличили заднее крыло.

Технических характеристик компания пока не раскрывает. Неизвестны мощность двигателя, ёмкость батареи, запас хода, максимальная скорость и масса. О цене и возможном серийном выпуске тоже ничего не сказано, ведь BKE пока остаётся концептом.