Ford проверила 36 тысяч электромобилей и показала, сколько на самом деле теряет батарея за пять лет

Ford обнародовала результаты исследования состояния аккумуляторов электрокроссоверов Mustang Mach-E 2021 модельного года. Компания проанализировала данные более 36 тысяч автомобилей, которые за пять лет в совокупности проехали около 3,2 миллиарда километров.

Аккумуляторы в среднем сохранили 92 % первоначальной ёмкости. Примерно 95 % исследованных автомобилей сохранили от 87 до 97 % ресурса аккумулятора, поэтому запас хода за время эксплуатации сократился незначительно. Около двух тысяч автомобилей проехали более 160 тысяч километров и имели в среднем 91% емкости. Примерно у 30 машин после 320 тысяч километров емкость батареи снизилась до 88%. А один из владельцев проехал на оригинальном аккумуляторе более 640 тысяч километров. По словам Ford, аккумуляторы Mustang Mach-E рассчитаны как минимум на десять лет работы.

Эти результаты важны и для рынка подержанных электромобилей. Они показывают, что даже спустя несколько лет и при большом пробеге аккумулятор может сохранить большинство своих характеристик.

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Для Украины эта тема чрезвычайно актуальна. Мы импортируем много подержанных электромобилей, особенно после всплеска спроса, вызванного льготным ввозом, действовавшим до начала 2026 года. Большинство покупателей опасается именно изношенной батареи, ведь её замена может стоить половину цены автомобиля. Исследование Ford успокаивает, но лишь отчасти. Оно касается одного производителя, одной модели и в целом умеренного климата, а у нас холодные зимы и частые быстрые зарядки, которые влияют на ресурс.

Поэтому перед покупкой подержанного электромобиля не стоит полагаться только на пробег, а проверить реальное состояние батареи (SoH) с помощью диагностики на СТО, специализирующейся на электромобилях, запросить историю зарядок и уточнить, действует ли гарантия на аккумулятор.