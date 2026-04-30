Motorola офіційно представила лінійку складаних смартфонів Razr 70: характеристики та ціни

Компанія Motorola презентувала нове покоління своїх популярних складаних смартфонів. До нової лінійки увійшли три моделі: базова Razr 70, просунута Razr 70 Plus та безкомпромісний флагман Razr 70 Ultra. Варто зазначити, що на ринку США ці пристрої продаватимуться під назвами Razr 2026, Razr+ 2026 та Razr Ultra 2026 відповідно.
Motorola Razr 70: доступна база
Молодша модель пропонує збалансовані характеристики за привабливою ціною:
- Основний екран: 6,9 дюйма, LTPO AMOLED, роздільна здатність 1080p, частота оновлення 120 Гц, пікова яскравість 3000 ніт.
- Зовнішній екран: 3,6 дюйма, LTPS AMOLED, 1056p, 90 Гц, яскравість до 1700 ніт.
- Процесор: MediaTek Dimensity 7450X.
- Пам’ять: 8 ГБ оперативної (LPDDR5X) та 256 або 512 ГБ вбудованої (UFS 3.1).
- Камери: Основна подвійна (головний сенсор 50 Мп + ширик 50 Мп). Селфі-камера на 32 Мп.
- Батарея та зарядка: 4800 мАг, дротова зарядка 30 Вт, бездротова 15 Вт.
- Особливості: Захист від вологи та пилу за стандартом IP48.
- Ціна: від $800.
Motorola Razr 70 Plus: золота середина
Ця модель отримала потужніший процесор та швидші екрани:
- Основний екран: 6,9 дюйма, LTPO Extreme AMOLED, 1084p, частота 165 Гц, яскравість 3000 ніт.
- Зовнішній екран: 4 дюйми, LTPS Extreme AMOLED, 1080p, частота 165 Гц, яскравість 2400 ніт.
- Процесор: Snapdragon 8s Gen 3.
- Пам’ять: 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої.
- Камери: 50 Мп + 50 Мп (ширик), фронтальна 32 Мп.
- Батарея та зарядка: 4500 мАг. Дротова зарядка 45 Вт, бездротова 15 Вт, реверсивна дротова 5 Вт.
- Особливості: Захист IP48.
- Ціна: $1099.
Motorola Razr 70 Ultra: ультимативний флагман
Найтоповіша розкладачка бренду з рекордними показниками яскравості та найпотужнішим «залізом»:
- Основний екран: 7 дюймів, Extreme AMOLED, 1224p, частота 165 Гц, рекордна пікова яскравість 5000 ніт.
- Зовнішній екран: 4 дюйми, 1080p, частота 165 Гц, яскравість 3000 ніт.
- Процесор: Топовий Snapdragon 8 Elite.
- Пам’ять: 16 ГБ ОЗП та 512 ГБ вбудованої пам’яті.
- Камери: Головний модуль на 50 Мп (з сенсором LOFIC) + ширококутна камера на 50 Мп. Фронтальна камера також отримала роздільну здатність 50 Мп.
- Батарея: Збільшена ємність на 5000 мАг (смартфон підтримує швидку дротову зарядку).