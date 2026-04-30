Мобільна RTX 5070 на 12 ГБ розчарувала в перших тестах: більше пам’яті, але не швидкості

Портал Wccftech опублікував перші результати тестування оновленої ноутбучної відеокарти NVIDIA GeForce RTX 5070, яка отримала 12 ГБ відеопам’яті. Цифри виявилися доволі суперечливими: попри 50-відсоткове збільшення обсягу VRAM, «покращена» версія майже не відрізняється за продуктивністю від базової моделі.

Результати в бенчмарках

Згідно з опублікованими даними, у популярних синтетичних тестах TimeSpy, Steel Nomad Light та Superposition 1080p Extreme 12-гігабайтна версія RTX 5070 показала абсолютно ту саму продуктивність, що й версія на 8 ГБ. Ба більше, у тесті Fire Strike Extreme новинка виявилася навіть повільнішою на 2%. Журналісти схиляються до думки, що в реальних іграх відчутного «бусту» від додаткової пам’яті очікувати також не варто.

Тестування у сценаріях штучного інтелекту

У завданнях, пов’язаних із ШІ, ситуація виглядає схожою, але з одним винятком:

обидві відеокарти продемонстрували повний паритет. Лише у важчій дисципліні 27B UD IQ2 модель із 12 ГБ VRAM нарешті змогла розкрити свій потенціал, показавши очікуваний 50-відсотковий приріст продуктивності.

Уже відомо, що нова RTX 5070 із 12 ГБ не стане заміною для 8-гігабайтного варіанта. Вона позиціюватиметься як паралельна і, ймовірно, значно дорожча альтернатива на ринку ноутбуків.