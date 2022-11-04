Експерти знають, куди росіяни направлятимуть ракети та дрони

Атака української енергетичної мережі — це те, що давно було передбачено. Після перших обстрілів експерти зрозуміли, куди саме цілить ворог. Якщо взяти усю енергетичну мережу України, очевидно, що Росія б’є по електростанціям.

Для чого? Щоб знищити як можна більше людей, щоб перестали працювати належним чином лікарні, щоб українці не мали змоги користуватися благами цивілізованого світу. І звісно ж РФ хоче, щоб Україна припинила експортувати електричну енергію до Європи.

Електростанції будувались ще за часів «радянщини». РФ має інформацію: де вони розташовані, про їх потужності тощо. Саме тому — це легка ціль для них. Коли на полі бою армія Росії не може досягти успіхів, то намагатиметься влучати по нерухомих цілях.

Найбільше ракетних атак припало на Київщину. Для РФ це стратегічна ціль №1 — знеструмити центр прийняття рішень. Сьогодні у Києві проживаю понад 3 млн людей, і якщо вивести з ладу ТЕЦ, високовольтні лінії, то місто опиниться у середньовіччі.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко запевнив, що знищити енергосистему України ворог не зможе. Так, сьогодні Україні потрібно багато трансформаторів та іншого обладнання. Для цього потрібно, щоб країни-партнери їх виготовили, а також найти спосіб доставити їх в Україну.

Також Харченко додав, що ситуація в країні повністю під контролем. Навіть після того, як ворог пошкодив 40% усієї мережі та призупинив роботу Запорізької атомної станції, країна залишається зі світлом.

Країни-партнери вже допомагають Україні та передають необхідне обладнання та устаткування. Всієї інформації міністерство енергетики розповісти не може з очевидних причин.