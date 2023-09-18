Південна Корея обіцяє Україні допомогу у розвитку ядерної енергетики

Президент України Володимир Зеленський звернувся до влади Південної Кореї з проханням допомогти у розвитку ядерної енергетики. Про це пише Yonhap .

З таким проханням український лідер виступив на зустрічі з міністром просторового розвитку, інфраструктури та транспорту Кореї Вон Хі Реном. У відповідь корейський чиновник заявив про прихильність Сеула до підтримки відновлення України.

Міністр Рен підкреслив, що уряд та підприємці Південної Кореї готові співпрацювати з Києвом у галузі ядерної енергетики, автомобілебудування та при реалізації різних будівельних проектів. Повідомляється, що наприкінці 2023 року до Києва може прибути делегація міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Південної Кореї.

До цього Південна Корея погодила державні позики для України. Попередню угоду підписали міністр фінансів Південної Кореї Чу Гьон Хо та український міністр економіки Юлія Свириденко. Кошти буде виділено з південнокорейського державного Фонду співробітництва в галузі економічного розвитку (EDCF).